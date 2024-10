Helen Mirren: «Vorrei che mia mamma mi avesse detto già spesso fuck off, così avrei imparato a dirlo anche io»

A Elle: «Mi hanno insegnato ad essere garbata, graziosa, sorridente e, nel dubbio, a chiedere scusa. Le ragazze non dovrebbero essere affatto remissive»

Helen Mirren, a 78 anni, sembra divertirsi sempre di più sul set di film d’azione come Shazam! Fury of the gods, dove si è pure rotta un dito. La vedremo nella crime comedy The Thursday murder club, quattro vecchietti appassionati di gialli irrisolti alle prese con un vero omidicio nella casa di riposo dove vivono. Tra un film e l’altro, Dame Helen studia l’italiano per poter parlare coi vicini di casa in Salento.

A Elle parla di sè e dei fallimenti: «Come la maggior parte delle donne tendo a mettermi in discussione, mentre agli uomini sembra non importi nulla di chiedersi se sono in grado o meno di fare una cosa. Quando la fanno male, nessun dramma. È un atteggiamento che dovremmo mutuare».

Mi sa dire un fallimento che è stato un motivatore forte?

«A me piace cucire, ho la mia macchinetta e cucio. Tutti i vestiti che ho fatto finora, però, sono totali fallimenti. Eppure, proprio perché sono venuti cosi male voglio provare e riprovare per vedere se riesco a migliorare, per esempio, nel fare le maniche. È difficilissimo anche tingerli»

Helen è una delle ambasciatrici di L’Oreal Paris che porta avanti tanti progetti delle donne, tra cui uno che riguarda le molestie per strada. Le è mai successo?

«Quand’ero giovane succedeva spesso ma nessuno prendeva mai le tue difese, anzi, ti guardavano male, come se te la fossi andata a cercare. Una giovane donna si sentiva disorientata perché nessuno ne parlava. Ti sentivi isolata, sola e confusa, incredibilmente vulnerabile. È straordinario come la cultura possa cambiare, ed è fantastico assistere a questa evoluzione. La gente pensa che alcune cose facciano parte della natura umana invece no; quante volte, da giovane attrice, mi sono sentita dire che le donne non possono far ridere… Indovina un po’? Ci sono comiche straordinarie. Oppure, parlando di molestie, per anni abbiamo accettato che “sai come sono gli uomini, è nella loro natura”. Invece abbiamo scoperto che dipende dall’educazione e dalla cultura».

Cosa vorrebbe che sua madre le avesse detto un po’ più spesso?

«Fuck off, com’è in italiano? Fanculo?… Se avessi sentito quelle due paroline più spesso, le avrei anche usate più spesso. Invece mi hanno insegnato ad essere garbata, graziosa, sorridente e, nel dubbio, a chiedere scusa. Le ragazze non dovrebbero essere affatto remissive ma avere il coraggio di tenere la posizione, senza vacillare: “Vattene via, lasciami stare, non sono d’accordo, stai zitto!”… Vorrei aver detto più spesso “Vai al diavolo! Vuoi provare a metterti al mio posto?” ogni volta che qualcuno cercava di opprimermi o screditarmi. Non in modo aggressivo o volgare ma fermo».

