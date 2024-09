Ludovico Peregrini e le gaffe di Mike: «A una concorrente con un vestito a fiori disse: bello, a casa ho un divano uguale»

In concomitanza con i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, il 26 maggio 1924, Corriere.it ha intervistato Ludovico Peregrini il «Signor No» del «Rischiatutto», e di decine di altri quiz.

Ha cominciato con Pippo Baudo, non con Mike Bongiorno.

«Facevo l’ultimo anno di Lettere alla Cattolica e un mio ex compagno di università che lavorava in Rai, Guido Clericetti, mi disse: cerchiamo un giovane tuttofare per un programma musicale che si chiama Settevoci: vuoi venire tu?».