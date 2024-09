La Francia anti Le Pen batte l’Austria 1-0 su autogol e con un bel po’ di sofferenza

La Nazionale di Rangnick gioca bene ma nel calcio i piedi contano più delle geometrie e l’Austria Mbappé e Griezmann non li ha

La Francia anti Le Pen batte l’Austria 1-0 con un autogol e un bel po’ di sofferenza.

L’Austria di Rangnick è una bella squadra, lo ha dimostrato anche stasera. Tiene bene il campo. Pressa. Sa ripartire in velocità con Sabitzer dal piede delicato. Ovviamente nel calcio le geometrie contano ma vengono sempre dopo i piedi. E la Francia ha piedi di altissimo livello: su tutti Mbappé e Griezmann. È finita 1-0 e la Francia ha segnato su autogol. Ma la Nazionale di Deschamps Ha avuto anche altre occasioni per segnare. Due le ha fallite in modo clamoroso Mbappé, soprattutto la seconda: era solo davanti al portiere, una sorta di rigore in movimento.

In Francia l’Europeo sarà valutato sotto un duplice aspetto: quello strettamente calcistico e quello politico dopo le dichiarazioni di Mbappé e Thuram sulle prossime elezioni politiche e sulla possibilità che al governo possa andare il Fronte Nazionale di Marine Le Pen. Una citazione la merita l’immarcescibile Kanté autore di una prova maiuscola. Bene anche Theo Hernandez. E soprattutto Maignan che è uscito benissimo su Baumgartner impedendogli di segnare il gol del vantaggio. Sul ribaltamento di fronte, la Francia ha segnato su autorete: cross di Mbappé e deviazione di testa nella propria porta da parte di Wöber.

