Di Lorenzo si rifiuterà di andare in ritiro col Napoli? Il caso preoccupa Figc e Spalletti (Gazzetta)

Malissimo contro la Spagna, protagonista di un caso di mercato, contro la Croazia Spalletti potrebbe dargli un turno di riposo

Di Lorenzo si rifiuterà di andare in ritiro col Napoli? Il caso preoccupa Figc e Spalletti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che dedica un approfondimento al capitano del Napoli irriconoscibile l’altra sera contro la Spagna.

Dopo cinque minuti era già alle corde e la Spagna passava sempre dalla sua parte. Ha individuato in lui l’anello debole della catena e lo ha messo in crisi. Azione dopo azione. Chiesa non lo ha aiutato molto in fase di copertura, ma le cose non sono migliorate neppure con Cambiaso a destra. Un segnale chiaro che a Di Lorenzo in questo momento manca qualcosa a livello fisico e psicologico, che è arrivato con il serbatoio delle energie nervose e fisiche vuoto.

Magari, dopo la fine dell’avventura dell’Italia all’Europeo, organizzerà una conferenza stampa o comunque parlerà con i giornalisti prima di andare in vacanza. Il colloquio che Giuffredi ha avuto con il d.s. Manna e il tecnico Conte gli ha fatto capire che il Napoli non ha nessuna intenzione di venderlo.

Di Lorenzo, la Juventus lo aspetta

Neppure la telefonata di Conte ha scalfito la sua convinzione. La Juventus lo aspetta, ma al di là della futura destinazione, ritiene che il suo ciclo sotto il Vesuvio sia concluso. All’orizzonte si profila un braccio di ferro che diventerà durissimo quando, dopo le vacanze, Di Lorenzo dovrà rispondere alla convocazione della società per il ritiro. Punterà i piedi? Nel frattempo, però, ci sarebbe un Europeo da giocare e sarebbero necessarie prestazioni diverse da quelle di giovedì quando Williams lo ha asfaltato, dribblando più volte. Lunedì contro la Croazia Spalletti potrebbe dargli un turno di riposo, ma nessuno meglio di Lucio conosce la tempra e l’orgoglio del suo ex capitano al Napoli. Farà leva su queste o asseconderà le indicazioni del campo? Tra tre giorni il caso di mercato non sarà risolto e la testa di Di Lorenzo non sarà più sgombra. La Figc e Spalletti avrebbero fatto volentieri a meno di una situazione del genere.

