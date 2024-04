Napoli su Samu Costa del Mallorca: un vice-Lobotka classe 2000

Lo scrive il giornalista Marco Giordano su X. Fa parte dell’agenzia di Jorge Mendes; 28 presenze in Liga per lui quest’anno.

Portoghese, classe 2000, il Napoli è piombato su Samu Costa, centrocampista del Mallorca. E’ un mediano, ma può fare anche la mezz’ala; sarebbe quindi il sostituto perfetto di Lobotka.

Quest’anno in Liga ha collezionato fino ad ora 28 presenze, condite da 1 gol e 1 assist. Grazie a ciò, ha guadagnato le prime convocazioni con il Portogallo Under 21.

Samu Costa, il vice Lobotka che piace al Napoli

Lo scrive Marco Giordano su X:

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Samu Costa è un obiettivo del club azzurro: classe 2000, gestito dall’agenzia di Mendes, la Gestifute, è un potenziale obiettivo per la mediana: seguito già diverse volte nel corso di questa stagione Tutti i dettagli per @Spazio_Napoli pic.twitter.com/AunzFEnHVs — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) April 9, 2024

Ha un valore di 8 milioni di euro e si presenta come un prospetto interessante. Sappiamo, inoltre, che il Napoli non riscatterà Dendoncker, in prestito dall’Aston Villa, quindi agli azzurri servirà un centrocampista in più e soprattutto un vice-Lobotka. Inoltre, il calciatore fa parte dell’agenzia dell’entourage Jorge Mendes.

Per il centrocampo azzurro, occhio anche a Ferguson del Bologna

Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira conferma le indiscrezioni su Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna. Su di lui c’è anche il Napoli. Il futuro direttore sportivo Manna stravede per lo scozzese e lo voleva portare già alla Juventus. Ora diventerà un obiettivo anche del Napoli e sarà bagarre con Giuntoli. Il direttore tecnico juventino non mollerà di certo Ferguson e il Napoli proverà a portarlo in azzurro in attesa anche del prossimo allenatore.

Nicolò Schira su Twitter (X) scrive

“Napoli si unisce alla corsa per provare a ingaggiare il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson. Manna lo ama e lo voleva già alla Juventus, che continua ad interessarsi a lui (Anche Giuntoli apprezza molto Fergie)“.

ilnapolista © riproduzione riservata