Il film scudetto non lo guarderò, Napoli non si crogioli nella memoria (Zambardino)

Sul Corrmezz. La gioia si ricorda sempre con piacere. Eppure è proprio in quelle ore di sorriso senza fine che la macchina dei sogni si è rotta.

Il film scudetto non lo guarderò, Napoli non si crogioli nella memoria. Lo scrive Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno.

L’articolo di Zambardino comincia così.

Tra vent’anni sarà un film utilissimo per chi non c’è oggi o sta appena aprendo gli occhi al mondo e vorrà, diventato adulto o adulta, conoscere le imprese del Napoli di Luciano Spalletti.

Prosegue Zambardino:

De Laurentiis è uomo di cinema e quindi ha confezionato un film celebrativo. Immagino ci sia anche l’infinita e meravigliosa festa della città. La gioia si ricorda sempre con piacere. Eppure è proprio in quelle ore di sorriso senza fine che la macchina dei sogni si è rotta. In quei momenti il castello di carte è crollato. Gli addii, le ripicche, le pretese, i puntigli e tutto ciò che ci ha portato ad oggi. Sentiamo già l’obiezione: ma tu vuoi sporcare lo scudetto, vuoi criticare a tutti i costi, vuoi intossicarci la giornata. Fra i tifosi del Napoli c’è una solida corrente di «lealisti», secondo i quali non bisogna mai criticare: quando si vince perché si è vinto e quando si è in cattive acque perché altrimenti il nemico gode e si destabilizza l’ambiente.

La città dovrebbe ricordare a chi l’ha prodotto che un sogno è stato distrutto e questo parla dell’immaturità napoletana, ogni nostra costruzione è fatta con la sabbia in riva al mare. Funziona anche per i napoletani acquisiti. Una volta tanto Napoli non si crogioli nella memoria e nell’auto incensamento. Coltivi la sua rabbia civile. Il suo risentimento pacifico per chi ha così mal operato. Non guarderò questo film, mi fa incazzare.

ilnapolista © riproduzione riservata