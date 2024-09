Per Open Var non c’è fallo di Rrahmani su Thuram. I tifosi interisti postano foto diverse

A Dazn ascoltano l’audio del Var e confermano che la decisione è giusta. Ma sui social spuntato immagini in cui si vede Thuram colpire la palla

A Dazn nel corso di One Var, l’appuntamento in cui con Matteo Trefoloni si analizzano gli episodi del week end. Si parte con Inter-Napoli e l’episodio che ha coinvolto il difesero azzurro Rrahmani e Thuram

Il dialogo del Var è

«Niente. Prende il pallone che poi cambia direzione»

Trefoloni spiega: «Decisione molto buone ed efficace. Quello che sentiamo è l’assistente che comunica immediatamente all’arbitre che stanno controllando e poi che non c’è nessun fallo»

Non tutti i tifosi interisti però concordato e spuntano immagini sui social in cui si vedrebbe Thuram che tocca la palla per primo

Per marelli la palla l’ha presa rahmani eh. Per fortuna sono bloccato dal “finto interista” che lo difende a spada tratta 🤮 pic.twitter.com/vJe5449kYW — Pupi81🪖🥇🏆1️⃣9️⃣🖤💙🖐#meelanistaCHIACCHIERONE (@_Pupi81_) March 17, 2024

