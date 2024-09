Nicolas Higuain: «De Laurentiis si crede più importante del Napoli» (Gazzetta)

Il fratello di Gonzalo: «Non è possibile che la squadra scudettata cambi tecnico tre volte in una stagione. Con noi il presidente che ha fatto mille promesse senza mai mantenerle».

Nicolas Higuain, fratello ed ex agente di Gonzalo, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sfida di domani sera tra Napoli e Juventus. Al termine dell’intervista è ritornato a parlare del presidente De Laurentiis e degli errori che secondo lui ha commesso, confermando che a distanza di tanti anni i rapporti tra i due non sono ancora rasserenati

Intervista Nicolas Higuain

Un anno fa il 5-1 del Napoli alla Juventus. C’è stato lo scudetto, poi cos’è successo?

«È stata una stagione anomala col Mondiale di mezzo e Inter, Milan e Juve non hanno avuto continuità. Dopo il tricolore l’ambiente ha dovuto fare i conti con una persona che si crede più importante della stessa società: non è possibile che la squadra scudettata cambi tecnico tre volte in una stagione».

Ora che canzone dedicherebbe al Napoli?

«Ho fatto una canzone (“La vida es un rato”, ndr ) che parla anche degli anni vissuti a Napoli. Ho rispetto per i tifosi ma non posso dire lo stesso per il presidente che ha fatto mille promesse senza mai mantenerle».

Meglio Vlahovic o Osimhen?

«Prendo Higuain… Due ottimi attaccanti col fiuto del gol nel dna. Osimhen è più freddo mentre Vlahovic è più tecnico e gioca più per la squadra. Io preferisco giocatori come Dusan e Lautaro».

ilnapolista © riproduzione riservata