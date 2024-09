Inter-Genoa, l’audio VAR-Ayroldi del rigore su Barella: “Per noi non è punibile”. “Non può entrare così, è rigore”

Nell’audio riproposto durante Open Var su Dazn emerge come il Var ha provato a convincere l’arbitro che non era rigore

Il rigore concesso all’Inter nella sfida di San Siro contro il Genoa, poi risultato decisivo nel 2-1 finale, continua a far discutere. Nel corso di Open VAR, format su Dazn in collaborazione con Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Aia, Associazione Italiana Arbitri, e Lega Serie A, si è soffermato Dino Tommasi, vice commissario della Can, sull’episodio del rigore fischiato per fallo di Frendrup su Barella nel corso di Inter-Genoa, sfida della 27esima giornata di Serie A.

Dalla sala video hanno richiamato il direttore di gara suggerendo una possibile revoca del rigore, trovando però il muro di Ayroldi: “Prende il pallone ma lo travolge. Non può entrare così, per me è rigore”.

Il dialogo ad Open Var

Nell’audio riproposto durante Open Var su Dazn: “Per me questo è rigore anche se tocca il pallone non può entrare in questo modo”

“Per noi non è punibile. Ti consiglio l’On Field Review, ti mando la Goal Line”

“Per me è rigore anche se prende il pallone. Non può entrare così”

Una decisione errata, come fatto sapere dal vice commissario della Can Dino Tommasi:

“Direi che ha sbagliato. La sensazione in campo ci poteva stare, ma Ayroldi avrebbe dovuto distaccarsene e recepire l’on field review. Ha fatto bene il Var a richiamarlo, ma il direttore di gara avrebbe dovuto guardare le immagini con più apertura mentale. In ogni caso è un errore utile per la propria crescita”.

Proprio per questo il designatore Rocchi, ha messo in panchina anche Ayroldi.

