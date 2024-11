Rutelli: «Siccome io e Barbara guardiamo il derby in stanze separate, hanno scritto che siamo “separati in casa”»

A Repubblica: «Ero a New York per attrarre investitori e Trump mi chiete di organizzare Miss Universo al Colosseo»

Francesco Rutelli è stato intervistato da Alessandra Paolini per Repubblica. L’ex sindaco si trova da Achille, ristorante nel cuore del quartiere Prati di proprietà dell’allenatore della Roma, Daniele De Rossi

«Ma questo non è il locale di Daniele De Rossi?» esordisce Rutelli. «Sì, e allora? Non faccia il laziale. Oggi non si parla di calcio ma d’amore»

Infatti il tema dell’intervista è la sua lunghissima storia con Barbara Palombelli, sua moglie da 44 anni. Eppure ne raccontano tante:

«A leggere su internet io e Barbara ci siamo lasciati un sacco di volte. Anche di recente. Abbiamo raccontato in una trasmissione tv che il derby a casa lo vediamo in stanze diverse. E un sito ha titolato “Rutelli e Palombelli separati in casa”».

Cosa disse Pannella del fidanzamento con Barbara? «Era sempre ironico sulle coppie: la sua famiglia è stata il partito. Era scettico. Del resto prima di Barbara avevo avuto un sacco di fidanzate» Tipo quante? «Tantissime»

La politica ci scappa sempre, con un racconto su Donald Trump

«Ero a New York per un incontro tra le amministrazioni delle due città. Volevamo attirare investitori internazionali e Roma, e il sindaco Giuliani ci fece incontrare, nella sua Tower, Trump, che finì per chiedermi di organizzare Miss Universo al Colosseo» E lei cosa rispose? «Parliamone (ride)»

