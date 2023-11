A Sky Sport da Roma, piazza Venezia: «dopo l’incontro con Mazzarri, si scioglierà la riserva. Ballottaggio apertissimo»

Ugolini (Sky): «le quotazioni di Mazzarri hanno ripreso fortemente quota».

Ugolini in collegamento in diretta su Sky Sport:

«Sono a Palazzo Bonaparte, piazza Venezia, dove ci sono gli uffici della Filmauro. È arrivato un’ora fa Adl per incontrare Mazzarri, non sappiamo se Walter era già quai. Incontro con l’ex allenatore del Napoli. Le quotazioni di Mazzarri hanno ripreso fortemente quota, incontrerà oggi De Laurentiis e poi si scioglierà la riserva. Ballottaggio apertissimo».

ORE 11-30 – Pedullà:

“Se De Laurentiis virerà su Mazzarri, per un classico ritorno che mai ha gradito nella sua storia con il Napoli, sarà soltanto perché può fargli sette mesi e avere le mani libere a giugno. Non propriamente una scelta tecnica, altrimenti Tudor sarebbe rimasto in Croazia e non lo avrebbe costretto a restare a Roma. Il Napoli ha già sbagliato tutto in cinque mesi, se continuasse a sbagliare soltanto per considerazioni economiche e non tecniche (a prescindere da cosa spiegherà De Laurentiis) sarebbe il modo peggiore di proseguire la stagione. Ma ADL evidentemente è libero di fare come ritiene, buona fortuna”

ORE 11.14 – È terminato poco fa il primo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Walter Mazzarri, durante il quale si è discusso del ritorno del tecnico di Livorno sulla panchina del Napoli.

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, l’incontro è stato positivo, Mazzarri ha spiegato che giocherà con il 4-3-3 e che accetterà di restare sulla panchina del Napoli solo per 6 mesi e che l’opzione per il rinnovo ci sia solamente in caso di vittoria dello scudetto o di semifinale di Champions League. Nelle prossime ore si potrebbe arrivare alla fumata bianca, non ci sono problemi o distanze sull’ingaggio.

ilnapolista © riproduzione riservata