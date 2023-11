Gazzetta: non era una ruffianata. I fatti stanno dimostrando quanto sia difficile ripetersi, a Napoli per vincere tutto deve funzionare alla perfezione

Spalletti non mentiva: «Non so se riuscirò a mettere le stesse forze mentali per il Napoli». Lo ricorda la Gazzetta dello Sport che con Maurizio Nicita analizza le difficoltà post scudetto della squadra di De Laurentiis.

Spalletti non mentiva.

Scrive Nicita:

Difficile ripetersi. Un po’ come accadeva al compositore Niccolò Paganini. Perché le sue creazioni musicali erano uniche e dunque bissarle diventava impossibile. E così sta accadendo per il capolavoro del Napoli di Luciano Spalletti, una vera opera d’arte di cui parleremo anche fra decenni, ma che di fatto si sta mostrando complicata da rivedere in campo, nonostante la stragrande maggioranza dei protagonisti in maglia azzurra sia la stessa.

Anche Luciano… Spalletti di fatto ha lasciato perché il rapporto col presidente De Laurentiis era sotto zero e non era possibile continuare da separati in casa. Ma quando lo stesso attuale commissario tecnico della Nazionale sosteneva: «Non so se riuscirò ancora a metterci le stesse forze mentali per guidare il Napoli», non era una bugia o una ruffianata nei confronti di una città che adora e che tanto gli ha dato. In effetti per ripetere una impresa a Napoli, che di scudetti ne ha vinti tre nella sua storia quasi centenaria, serve che tutto funzioni perfettamente. E questo non sta capitando, e probabilmente sarebbe stato complicato anche per Spalletti, che di quello scudetto è stato il maggiore protagonista, al di là delle sceneggiature che ne sono state scritte.

