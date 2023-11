Smalling vittima di un’altra rapina, è la terza da quando è arrivato in Italia (Il Messaggero)

È successo lunedì sera prima delle 21, il giocatore e la sua famiglia non erano in casa. Prima di questa, un’altra rapina tentata e una riuscita

Chris Smalling vittima ancora una volta di una rapina. Per fortuna lui e la sua famiglia non erano in casa, il difensore della Roma si trovava a Londra per un consulto medico. La rapina è avvenuta nella serata di lunedì sera. Alcuni malviventi, forse tre, hanno scavalcato prima la recinzione della villa sull’Appia Antica e poi, senza fare troppo rumore, sono entrati nell’abitazione.

Non sono riusciti a portare via un bottino consistenti per via dell’allarme di casa che ha catturato l’attenzione della governante la quale ha subito avvertito le autorità competenti. A raccontare l’accaduto il Messaggero:

“Nuovo raid nella villa del difensore della Roma, Chris Smalling, sull’Appia Antica. Il furto, per quanto ridotto, è stato messo a segno lunedì sera mentre il giocatore con la consorte erano fuori città: si trovavano a Londra per una visita specialistica. A dare l’allarme intorno alle 21 pare sia stata la governante e sul posto, in pochi minuti, è arrivata la polizia che ha accertato l’effrazione ma non hanno potuto constare l’entità dell’ammanco perché il giocatore ieri sera non era ancora rientrato. Dal sopralluogo comunque effettuato si è potuta accertare la dinamica, l’ingresso in casa da quella finestra del primo piano da cui i banditi – si presume fossero più di due con un terzo a fare da palo in strada- hanno tolto il vetro presumibilmente con una ventosa, senza dunque romperlo“.

Non avevano però calcolato l’allarme di casa. I ladri hanno aperto alcuni cassetti, senza trovare molto. La cassaforte intatta, probabilmente non hanno avuto il tempo.

Nell’agosto del 2021, Smalling aveva subito un altro tentativo di furto. I ladri in quell’occasione non riuscirono ad entrare. In quell’occasione almeno due persone, poi segnalate dalla vigilanza privata, tentarono il colpo. Prima ancora di allora, il difensore della Roma lo subì un furto, con lui e la famiglia in casa. “Una banda riuscì ad entrare facendosi aprire la cassaforte. Portò via gioielli e alcuni Rolex per un bottino di circa 50 mila euro“.

