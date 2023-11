Schira: Garcia potrebbe essere esonerato

Sui social: Il presidente De Laurentiis ha immediatamente lasciato il suo posto allo Stadio Maradona dopo il gol di Kovalenko.

Il Napoli non ha pareggiato, come contro l’Union Berlino, questa volta ha perso contro l’Empoli. C’è un uomo solo al disastro, il suo nome è Aurelio De Laurentiis. Prendiamo in prestito la frase più importante del giornalismo sportivo italiano e ci scusiamo con gli eredi di Fausto Coppi. Ma oggi domenica 12 novembre, il presidente del Napoli – seduto in tribuna preoccupantemente al fianco dei fratelli Cannavaro – raccoglie i frutti degli ultimi sei mesi di presidenza. In cui fondamentalmente ha rinnegato i principi base della sua ultradecennale gestione illuminata. Mai ispirata da canonici criteri aziendali ma comunque basata su una sia pur minima ripartizione di compiti e responsabilità. E da una ferma distanza dalla città.

La sconfitta interna con l’Empoli penultimo in classifica dovrebbe a questo punto spingere anche i più riottosi a comprendere che c’è un responsabile del disastro, l’uomo che a Napoli hanno odiato per oltre dieci anni (quando era un grandissimo presidente) e ora osannano perché lo sentono affine a loro. Finalmente napoletano.

Nicolò Schira sui social ha commentato così la partita

C’era una volta il Napoli Campione d’Italia. Quella squadra non esiste più. Come distruggere in 4 mesi un giocattolo quasi perfetto costruito da Luciano Spalletti: pioggia di fischi e contestazione al Maradona per Rudi Garcia

Il Napoli sta riflettoendo sulla posizione di Rudi Garcia : il tecnico francese potrebbe essere esonerato. Il Presidente De Laurentiis ha immediatamente lasciato il suo posto allo Stadio Maradona dopo il gol di Kovalenko. #Napoli are reflecting on Rudi #Garcia’s position: the french coach could be sacked. President #DeLaurentiis has immediately left his seat at the Stadium Maradona after Kovalenko scores. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 12, 2023 Anche su Dazn si era parlato di valutazioni in corso «Il Napoli è ufficialmente in silenzio stampa al termine della sfida contro l’Empoli. Questo silenzio conferma che delle valutazioni sono in corso sul futuro di Garcia. Il tecnico del Napoli era già in bilico già alla vigilia era necessaria una vittoria che non è arrivata, non è arrivato neanche il pareggio e questo porterà la società a fare della valutazioni»

