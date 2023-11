Raspadori si conferma una garanzia, tre gol in tre presenze di fila

L’attaccante del Napoli, per la prima volta da quando gioca in serie A, maggio 2019, va a segno per 3 volte di fila e si conferma una sicurezza

Grande soddisfazione, oltre che grande gol per Giacomo Raspadori che porta in vantaggio il Napoli al 13esimo del primo tempo contro la Salernitana.Rimessa laterale del Napoli sulla destra con la Salernitana che recupera il pallone. La squadra granata però esagera con gli scambi in una zona pericolosa del campo, dunque il Napoli recupera palla e Lobotka dal limite dell’area serve alla sua destra in area Raspadori, che ha tutto il tempo di posizionarla sul destro e concludere incrociando verso l’incrocio opposto.

Grande soddisfazione per Raspadori e statistica positiva sottolineata da Opta infatti con il gol di oggi, l’attaccante del Napoli, per la prima volta da quando ha debuttato in Serie A nel maggio 2019, ha trovato il gol in tre presenze di fila, considerando tutte le competizioni.

