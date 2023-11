Osimhen fra i candidati a vincere il premio di miglior calciatore africano del 2022-2023

Fra i candidati al Caf African Player of the Year anche i marocchini Bounou, Hakimi, Amrabat, Ziyech e en Nesyri. C’è anche Anguissa

Secondo l’Ansa, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen è fra i candidati al premio di giocatore africano dell’anno 2022-2023. Lo scorso campionato Osimhen ha vinto lo scudetto con il Napoli e ed arrivato prima nella classifica marcatori di Serie A.

Nelle qualificazioni in Coppa d’Africa, torneo che avrà inizio a gennaio 2024, ha anche segnato dieci reti, di cui quattro in una sola partita. Candidati con lui altri campioni del continente africano. Lo riporta l’Ansa:

“Anche le stelle della squadra del Marocco che ha fatto la storia in Qatar lo scorso dicembre, diventando la prima semifinalista africana della Coppa del Mondo, sono in lizza. Si tratta del portiere Yassine Bounou, del difensore Achraf Hakimi, del centrocampista Sofyan Amrabat, dell’ala Hakim Ziyech e dell’attaccante Youssef en Nesyri. Sono stati nominati anche il senegalese Sadio Mane e l’egiziano Mohamed Salah, entrambi due volte vincitori del premio. Walid Regragui, che ha assunto la guida del Marocco pochi mesi prima della Coppa del Mondo, è tra i 10 candidati al premio di allenatore. La cerimonia di premiazione è in programma lunedì 11 dicembre a Marrakech“.

Nella lista dei candidati al premio presente anche il centrocampista del Napoli, Andre-Frank Zambo Anguissa.

Osimhen nelle ultime interviste ha dichiarato:

«Il miglior calciatore africano di sempre? Ce ne sono tanti, Okocha, Weah, Drogba Eto’o. Gli ultimi due fra i migliori, è un po’ come scegliere tra Ronaldo e Messi».

E ancora:

«Vincere il Caf African Player of the Year? Significherebbe molto, moltissimo per me. Ricordo che nel 2015, quando ho vinto il premio Caf Youth Player of the Year, sai, ho visto il vincitore, Pierre-Emerick Aubameyang, salire sul podio per ricevere African Player of the Year). Da allora, per me, è diventato un sogno provare ad essere lì e vincere qualcosa di così prestigioso».

