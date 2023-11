Ordine: In Champions i calciatori hanno perso la bussola, non è colpa di Garcia

Il giornalista a radio Kiss Kiss assolve il tecnico per la gara di Champions mentre trova le sue responsabilità per Napoli-Fiorentina e Napoli-Milan

Il giornalista, de il Giornale, Franco Ordine, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli tornando sulla prestazione del Napoli nella gara di Champions contro l’Union Berlino e assolve Garcia

«Il Napoli non ha fatto una gara convincente con l’Union Berlino, però è andato alla ricerca del secondo goal. Il gol del pari è arrivato perché erano messi malissimo in difesa. In quel momento il Napoli ha perso la bussola calcistica, cosa che l’anno scorso non si verificava. Così è venuta meno la lucidità di alcuni giocatori.

Da questo punto di vista si può dire che Garcia è, probabilmente, il meno responsabile. Se guardiamo Napoli-Fiorentina e Napoli-Milan viene fuori che c’è stata mancanza di attenzione in difesa ed una fragilità difensiva dovuta al fatto che è venuto meno quel reticolo protettivo a centrocampo. Questa è materia da passare all’attenzione dell’allenatore che può intervenire. Nella prossima sosta c’è tempo per lavorare»

La prestazione contro l’Union non ha convinto molti, nonostante lo stesso Garcia a fine gara abbia detto che la squadra ha giocato bene e fatto il suo dovere. Anche Raspadori nel post partita a Sky aveva parlato di responsabilità nel gol subito

«Abbiamo fatto una bella partita, nel primo tempo avremmo dovuto avere almeno due gol di vantaggio, poi abbiamo preso gol su un nostro errore e una cosa del genere in Champions la paghi. Abbiamo messo tutto e ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, ma siamo mancati nella fase di conclusione. Possiamo rimproverarci solo come abbiamo subito gol»

Vi scoccia che ci sia sempre un errore a fine gara?

«Non penso, è semplicemente una cosa su cui lavorare. È capitato che non siamo riusciti ad avere la continuità in tutta la partita. Oggi abbiamo cercato con ferocia di andare a vincere e per errori tecnici non siamo riusciti a chiudere la partita»

ilnapolista © riproduzione riservata