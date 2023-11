Ndombele, in sovrappeso, litiga con il tecnico del Galatasaray per un hamburger

Il centrocampista non è in forma e dopo la sconfitta col Bayern il tecnico lo ha sorpreso a mangiare un hamburger, i due hanno litigato e Ndombele è stato messo fuori rosa

L’avventura con la maglia del Galatasaray di Tanguy Ndombele potrebbe non essere lunga. L’ex centrocampista del Napoli, di proprietà del Tottenham, ha già litigato con il suo nuovo allenatore Okan Buruk. Fin qui in Turchia ha raccolto appena sette presenze in totale, di cui solo una da titolare e ora potrebbe non giocare più. Dopo la partita di Champions contro il Bayern Monaco infatti sembra che Ndombele e il suo allenatore abbiano avuto delle divergenze, il motivo sembra essere gli hamburger.

Il tecnico Okan Buruk, che ha riportato in alto il club, ha cercato di rimettere in condizioni decenti Ndombele, che si era presentato con ben 6 chili di troppo. Ma proprio dopo la sfida di Champions il calciatore rientrando in hotel avrebbe ordinato proprio un hamburger, venendo colto in flagrante da Buruk. I due avrebbero litigato, secondo i media turchi e i toni si sarebbero accesi. Al momento il centrocampista è fuori rosa.

Il centrocampista transalpino, che ha 26 anni, sempre secondo i media turchi, “non tornerà in squadra fin quando non avrà una forma accettabile. A Ndombele sarebbe stato chiesto di mettersi seriamente a dieta e di calare fino ai 75 chili, ufficialmente ne pesava 79 lo scorso anno, per 181 centimetri di altezza”.

ilnapolista © riproduzione riservata