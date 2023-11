Moggi: al Napoli serve un dirigente, mi dicono che De Laurentiis scenda negli spogliatoi (Libero)

Un dg capace di dialogare con Garcia, di mettere ordine tra i giocatori, di richiamare Osimhen (con cui può ancora vincere lo scudetto)

Luciano Moggi dice la sua sulla situazione del Napoli. Lo fa sulle colonne del quotidiano Libero.

Diversa (dalla Lazio, ndr) è invece la situazione del Napoli dove De Laurentiis, padre padrone, comanda dall’alto della sua posizione con metodi talvolta non graditi ai propri dipendenti. I litigi con Gattuso e Ancelotti ne sono la testimonianza, così come con Spalletti nell’anno in cui non ha vinto il campionato con il povero ds Giuntoli a metterci la pezza, spesso anche senza riuscirci. E siccome evidentemente la cosa è proseguita nel tempo, alla fine il Napoli ha perso Spalletti che l’aveva condotto alla vittoria e il ds Giuntoli che aveva costruito la squadra.

Prosegue Moggi:

E adesso mi dicono che scenda De Laurentiis negli spogliatoi, nell’intervallo delle partite, e i risultati sono davanti a tutti. Credo quindi che il Napoli, per ritornare competitivo come nel passato, più che acquistare altri giocatori debba trovare un dg capace di dialogare con Garcia, che si sente ovviamente emarginato visto che il presidente stava cercando un suo sostituto senza farne mistero.

Un dirigente capace di mettere ordine nel gruppo giocatori e di richiamare Osimhen a curarsi a Napoli sotto l’occhio vigile del settore medico, anziché bivaccare in Nigeria senza sapere le cure che sta facendo (e soprattutto per poter stabilire i tempi della guarigione). Perché il Napoli con Osimhen può essere ancora competitivo nella lotta per lo scudetto.

IL NAPOLI È LA PRIORITÀ DI ZIELINSKI

Tiene banco il caso Zielinski. Uno dei giocatori cardine del Napoli si sta tingendo di altri colori da parecchi giorni, per il rinnovo che tarda ad arrivare. Alfredo Pedullà a Sportitalia descrive i possibili sviluppi della questione:

«A gennaio può succedere qualcosa? Potrebbero tornare in azione le sirene arabe, ma la volontà di Zielinski è sempre quella di attendere una proposta di De Laurentiis che consenta di trovare la totale quadratura. Zielinski è stato accostato a Inter e Juve per la prossima estate, ma c’è una bella differenza. All’Inter Piotr piace moltissimo per un affare a parametro zero, ma i nerazzurri non vogliono ripetere la vicenda Mertens».

