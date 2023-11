Mahmood: «Girare a Napoli è magico, una signora ha bevuto il caffè dalla mia tazzina»

A Fanpage: «Le ho detto “non ho bicchierini, lei è schizzinosa?”. E ha bevuto tranquillamente. È stato uno dei set più fichi da quando faccio video»

Mahmood è tornato a fare musica con l’uscita del nuovo singolo intitolato “Cocktail d’amore”. Per le riprese ha scelto Napoli, dove proprio nei giorni scorsi era stato avvistato mentre correva tra i tanti vicoli del centro della città, e ai microfoni di Fanpage.it ha rivelato di essere stato letteralmente conquistato dall’atmosfera e dal mood del capoluogo campano: “Per me girare a Napoli è stato magico, credo sia stato uno dei set più fichi da quando faccio video”.

«Per me girare a Napoli è stato magico, credo sia stato uno dei set più fichi da quando faccio video. Eravamo tra le strade del centro, dovevo fare avanti indietro in questa strada correndo e ho chiesto un caffè perché mi stavo addormentando. Stavo per berlo e a un certo punta una signora che passava mi chiede “Ma quello è un caffè?”, io le chiedo se ne vuole un po’ e lei mi risponde “Sì, un goccio grazie”, io le faccio “Ma non ho bicchieri, lei è schizzinosa?”, lei mi dice no e dopo di me beve il suo goccio di caffè. Questo per dire che c’è proprio un mood a Napoli, è stato proprio bello girare là»

Mahmood ha poi spiegato perché nel video corre a petto nudo tra i vicoli di Napoli, parlando del protagonista della canzone e della storia che è un ragazzo che passa il tempo tra le mura di casa a giocare con la Play Station ma, nel momento in cui sogna di trasformarsi nel personaggio del videogame, si trasforma e comincia a vagare tra le vie della città partenopea.

