L’Italia deve far dimenticare Bonucci-Chiellini con Acerbi o Buongiorno? Auguri! (So Foot)

“Ormai la sofferenza è nel Dna della nazionale italiana. Cristante già si sentiva il nemico pubblico numero 1 del Paese”

“Il cuore di tutti gli italiani ha smesso di battere al 92′ di Ucraina-Italia”. “Quando Cristante “già si vedeva come il nuovo nemico pubblico numero uno d’Italia”. Poi ci ha pensato l’arbitro Gil Manzano a dare il via alla “festa” italiana. Ma il commento di So Foot alla qualificazione azzurra è più disarmante. All’estero hanno notato più la fatica e l’errore sul rigore di tutto il resto.

“Era fondamentale che questa Nazionale scongiurasse la sfortuna. Ma di fronte ad un’Ucraina poco brillante, Nicolò Barella e compagni sono riusciti ancora una volta a spaventarsi. La colpa è soprattutto della loro eterna mancanza di pragmatismo, diretta conseguenza della carenza di numeri 9 di grande talento”.

Insomma il giornale francese scrive che se avessimo segnato… ma non abbiamo segnato. E allora l’Italia “s’è gradualmente liquefatta come in ogni partita decisiva alla fine delle qualificazioni, e di essere sul punto di vivere un’altra serata da incubo”

“Sarebbe una bugia dire che l’Italia va al tavolo delle 24 più grandi squadre d’Europa dalla porta principale”.

So Foot dice che ormai questa sofferenza “da tempo costituisce il Dna della seconda nazione europea più titolata al mondo”. E che “restano degli interrogativi sul gruppo attuale, soprattutto a livello difensivo: il vecchio veterano Francesco Acerbi e i giovani talenti Alessandro Buongiorno, Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni, dovranno far dimenticare il mitico duo Bonucci-Chiellini. Buona fortuna“.

LA RASSEGNA STAMPA ESTERA

Per il Guardian “l’Italia sopravvive al rigore non fischiato nel recupero”. E mentre tutta l’apertura del Telegraph è dedicata alla serata storta dell’Inghilterra (la quale invece la Var ha punito con un rigore a favore della Macedonia un po’ così…) il titolo sugli azzurri è: “Furia dopo che il Var nega il rigore all’Ucraina e permette all’Italia di raggiungere Euro 2024”.

Per il Daily Mail “L’Italia raggiunge Euro 2024 in circostanze controverse poiché all’Ucraina viene negato un rigore in extremis, lasciato dal Var… pochi giorni dopo che il capo della Uefa aveva detto che sarebbe stato un disastro se i campioni in carica non si fossero qualificati”.

El Paìs, al solito più morigerato, scrive che l’Italia s’è qualificata “senza che il Var tenesse conto del rigore per il fallo che Cristante ha fatto a Mudryk al 93′”. Per As non è tanto l’Italia che si qualifica, quanto l’arbitro, “Gil Manzano che salva l’Italia”. Anche El Mundo sottolinea il “sospiro di sollievo azzurro” quando gli ucraini reclamano un rigore che che Gil Manzano non gli concede”.

Per L’Equipe “l’Italia mette fine alla sua angoscia”, e scrive di qualificazione “dalla porta di servizio”. E Rmc fa un titolo sul tecnico dell’Ucraina “che grida allo scandalo per il rigore dimenticato”. Anche So Foot scrive di “inciampo con l’Ucraina” e di “arbitro che resta impassibile davanti al fallo di Cristante”.

In Germania, per la Faz “L’Italia ha tremato” e “solo il fischio finale ha liberato la Squadra Azzurra”.

