I tifosi dell’Union Berlino si radunano alla Stazione Marittima in attesa dei pullman VIDEO

I tifosi tedeschi arrivati da Roma attendono di essere trasferiti al Maradona per assistere alla gara di Champions contro il Napoli

Mentre si riportano notizie di nuovi scontri tra i tifosi dell’Union Berlino e quelli del Napoli a poca distanza dal Maradona, dove alle 18.45 scenderanno in campo le due squadre per affrontarsi nella gara di ritorno di Champions, cominciano a raggrupparsi anche i pacifici tifosi tedeschi.

Come spiegato anche dal questore di Napoli questa mattina non tutti i tifosi dell’unico Berlino sono da considerarsi ultras e quindi pericolosi, la grande maggioranza infatti ha preferito arrivare a Napoli solo oggi e in aereo su Roma per poi giungere in città in autobus e radunarsi alla Stazione Marittima dove i pullman adibiti li trasporteranno al Maradona per assistere all’incontro.

#Napoli, i primi tifosi dell’#UnionBerlino si radunano alla Stazione Marittima in attesa dei pullman che li porteranno allo stadio pic.twitter.com/oz3wdYyHtj — Local Team (@localteamit) November 8, 2023

Secondo quanto riportano il Messaggero e l’Ansa ci sarebbero stati questo pomeriggio nuovi scontri tra tifosi del Napoli e dell’Union Berlino nel quartiere di Fuorigrotta, a poca distanza dallo stadio Maradona, dove dalle 18.45 si gioca la partita di Champions League Napoli-Union Berlino. Le due tifoserie si sono scontrate e sono intervenute le forze di polizia.

Intanto in giornata buona parte dei 250 ultras tedeschi protagonisti degli scontri con le forze di polizia della scorsa notte a Napoli hanno lasciato la città. A quanto pare infatti molti tifosi tedeschi erano senza biglietto e quindi non avrebbero potuto assistere alla partita di Champions League tra il Napoli e l’Union Berlino

