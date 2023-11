Elmas: «L’Italia gioca sempre lo stesso calcio da quando è arrivato Spalletti»

A Sky: «Noi crediamo sempre in noi stessi, siamo consapevoli che possiamo fare qualcosa di buono. Stasera ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti»

Il talento del Napoli e della Macedonia del Nord, Eljif Elmas, ha commentato così a Sky Sport la sconfitta patita questa sera all’Olimpico contro l’Italia:

«L’Italia gioca sempre lo stesso calcio da quando è arrivato Spalletti. Ci aspettavamo questo, ma abbiamo lasciato troppo spazio agli azzurri. L’Italia ha creato diverse occasioni da rete e secondo me ha meritato di vincere»

Sulla Macedonia:

«Noi crediamo sempre in noi stessi, siamo consapevoli che possiamo fare qualcosa di buono. Stasera ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Spero che questa partita ci faccia crescere»

Il ct della Nord Macedonia, Blagoja Milevski, ha parlato anche di Elmas nella conferenza stampa dopo il ko dell’Olimpico contro l’Italia.

«Complimenti all’Italia per la vittoria. Oggi siamo stati molto disattenti sui calci piazzati, nel primo tempo abbiamo fatto male e solo dopo i cambi siamo riusciti a giocare meglio. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiare, ma non sono contento della prestazione. Soprattutto per il primo tempo, ma anche per il risultato finale»

Perché Elmas era dispiaciuto al momento della sostituzione?

«Non è vero. Ha chiesto lui la sostituzione perché non era più in grado di continuare, non ha tutta la partita nelle gambe perché gli manca un po’ di minutaggio al Napoli. Spero questa situazione possa migliorare e avere in futuro un minutaggio maggiore. Gioca per una grande squadra, ma merita maggiore minutaggio»

Raspadori segna il gol che scaccia la grande paura: Italia-Nord Macedonia 5-2

E alla fine ci pensa Raspadori. È lui, Jack, a segnare il gol del 4-2, il gol del sollievo. Dopo che la grande paura era calata sull’Olimpico e sugli italiani che tifano Italia. Anche a Napoli qualcuno c’è, noi facciamo parte di questa minoranza. Finisce poi 5-2 con gol finale di El Shaarawy.

La Nazionale di Spalletti era riuscita a rendere temibile una partita che dopo 45 minuti era bella che finita. L’Italia vinceva 3-0, dopo aver sbagliato anche un rigore (ovviamente con lo specialista in errori Jorginho). Gol in apertura di Darmiani, poi il rigore sbagliato. trenta secondi dopo il primo gol di Chiesa che poi replica grazie a una deviazione. Tre a zero a fine primo tempo con Federico Chiesa protagonista.

