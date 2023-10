Tudor è ambizioso e vorrebbe la Juve, ma difficilmente rinuncerà alla scommessa Napoli

La Gazzetta scrive che i treni passano una volta sola e se il Napoli gli offrirà la panchina dei campioni d’Italia difficilmente rinuncerà

Quando il presidente del Napoli ha deciso di cambiare in corsa, lo ha fatto solo 4 volte in 19 anni, ha sempre voluto figure forti, come nel caso del sergente di ferro Gattuso che era subentrato al troppo gentile Carlo Ancelotti. In quest’ottica Tudor potrebbe essere l’uomo giusto per il dopo Garcia scrive la Gazzetta dello Sport

“Qualcuno sostiene che i due siano già in contatto, ma al momento non ci sono certezze. Il fatto che l’allenatore, ex Verona e Udinese, prediliga la difesa a tre non pare più essere un problema”

In realtà il tecnico aveva messo l’occhio sulla panchina della Juventus, ma è chiaro che occasioni come quella del Napoli non capitano tutti i giorni

“Tudor è molto ambizioso e pare aspetti di capire cosa succede in casa Juve, dove ha giocato a lungo ed è stato pure secondo di Andrea Pirlo nella stagione 2020-21. Ma i treni passano una volta sola e se il Napoli gli offrirà la panchina dei campioni d’Italia difficilmente rinuncerà alla scommessa. Lo scorso anno ha riportato il Marsiglia in Champions, Napoli sarebbe un’altra tappa da brividi nella scalata al grande calcio”

Proprio sul tema si er espresso ieri Nicolò schiera che aveva riportato dei contatti già avviati tra Tudor e la dirigenza del Napoli negli ultimi giorni, il tecnico avrebbe dato la sua disponibilità in caso di esonero di Rudi Garcia.

“Come raccontato ieri Igor Tudor ha declinato le avance della Salernitana per aspettare un club di prima fascia. Il croato ha avuto degli approcci col Napoli negli ultimi 10 giorni e ha dato la sua disponibilità a subentrare in caso di esonero di Rui Garcia”.

