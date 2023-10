Siviglia, allarme scontri per le prossime partite

Su Mundo Deportivo: “Contro l’Arsenal per la prevedibile affluenza di tifosi inglesi e contro il Cadice per il derby. Invece domani giocano con il Real Madrid”

Il Siviglia ospiterà domani alle ore italiane 18:30 il Real Madrid, mentre iniziano due settimane complesse per i biancorossi. Tutte queste partite sono state segnalate come pericolose dalla commissione incaricata.

Lo spiega Mundo Deportivo:

“Questo venerdì la Commissione Antiviolenza ha annunciato che i prossimi impegni di campionato saranno considerati molto pericolosi. E due dei tre annunciati hanno a che fare con il Siviglia, che domani ospiterà il Real Madrid al Sánchez Pijuan. Il primo è il duello di martedì prossimo della terza giornata di Champions League dove gli andalusi riceveranno l’Arsenal allo stadio sivigliano nella terza giornata della massima competizione per club. Un duello dove, come di consueto, è prevista una massiccia presenza di tifosi inglesi che accompagneranno il club londinese in visita a Siviglia”.

Per poi sottolineare anche il Cadice:

“Ma anche lo scontro di campionato tra otto giorni è stato classificato ad alto rischio. Si tratta del derby andaluso in cui il Siviglia dovrà far visita allo Stadio Nuevo Mirandilla il 28 ottobre per affrontare il Cadice. Un altro dei duelli per eccellenza e considerato uno dei derby andalusi più tradizionali, logicamente dietro al duello sivigliano tra Siviglia e Betis”.

La tensione dei tifosi è in parte dovuta anche alle condizioni in cui versa il campionato spagnolo, tra temi di violenza e corruzione che arricchiscono il dibattito pubblico. Il club spagnolo, inoltre, è al 14° posto in campionato e non trova la vittoria da due partite. Le sfide contro due big e il derby renderebbero ancora più teso il clima tra gli spalti e le case dei sostenitori biancorossi.

Il terzo, che non appartiene al Siviglia, sarebbe invece la sfida tra Malaga e Antequera, praticamente fuori dal calcio professionistico perché di Primera Federacion, la terza divisione spagnola.

