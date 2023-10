Quanto può ricavare il Napoli da questa Champions?

Su Calcio & Finanza si stima che il Napoli abbia già guadagnato più di 50 milioni per i vari bonus della competizione, dalla partecipazione ai Market pools

In questo momento Napoli e Braga sono a pari punti nella classifica del girone C di Champions League. Su Calcio & Finanza hanno provato a fare delle stime di quelli che potrebbero essere gli introiti più sicuri del Napoli:

“Per quanto riguarda il Napoli, così, le cifre dei ricavi per l’edizione corrente della competizione (cifra che quindi potrà salire in base ai risultati della stagione) sono le seguenti: 15,6 milioni come bonus partecipazione, 22,8 milioni per il ranking storico, per i due Market Pool è un totale di 8,11 milioni e per i bonus risultati ulteriori 2,8 milioni”.

La squadra italiana resta la favorita nel superare il girone, nonostante la sconfitta contro i blancos. Quindi, se dovessimo chiederci quanto potrebbe guadagnare il Napoli da un percorso di Champions simile a quello dell’anno scorso, la risposta sarebbe complicata da stimare.

Per Calcio & Finanza è un totale di oltre cinquanta milioni di euro. Ma queste stime dipendono da informazioni generali che conosciamo grazie alla Uefa.

Su Money è riportato invece il montepremi totale:

“L’Uefa così ha messo sul tavolo un montepremi totale da 2,02 miliardi (tre anni fa era di 1,95 miliardi), che a partire dal 2024 secondo le stime potrebbe aumentare fino a 3,5 miliardi. La ricca torta verrà spartita tra le 32 squadre partecipanti ai gironi: già soltanto con questa presenza, ogni club si è assicurato un gettone da 15,64 milioni”.

Tuttavia è chiaro che il ricavo si potrà determinare solo più avanti nella competizione, perché:

“Partendo dalla fase a gironi, ogni squadra riceverà 2,8 milioni per ogni vittoria e 930.000 euro per ogni pareggio”.

E di conseguenza, i premi per i turni successivi alla fase a gironi porterebbero i rispettivi guadagni. Per gli ottavi di finale 9,6 milioni; quarti di finale 10,6 milioni; la semifinale 12,5 milioni: in finale 15,5 milioni. Se il Napoli dovesse ripetere la stagione dell’anno scorso, potrebbe anche raddoppiare quel bottino.

