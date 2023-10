Politano divora l’1-1, ma si riscatta col gol che riapre la partita

I quotidiani premiano l’attaccante del Napoli nonostante il suo errore nel primo tempo, rimette la squadra in pista con una grande e caparbia azione

Matteo Politano è stato l’uomo che ha permesso al Napoli di risalire la china dopo il risultato di 0-2 del primo tempo contro il Milan. Da inizio stagione il numero ventuno sembra essere l’uomo su cui fare affidamento quando le partite si complicano e c’è bisogno di una giocata di livello.

Quasi l’unanimità dei giornali di oggi premia il giocatore italiano come migliore giocatore azzurro nella sfida contro i rossoneri, la palma di migliore viene condivisa solo con il connazionale Giacomo Raspadori. Nonostante il gol mancato nel primo parziale a pochi passi dalla porta di Maignan, Politano si è riscattato con un gol da funambolo vero per far partire la rimonta degli azzurri.

I voti assegnati dai quotidiani odierni a Politano oscillano tra il 6,5 e il 7,5, anche la nostra redazione l’ha premiato con un ottimo 6,5. Ciò testimonia l’importanza delle sue capacità di essere sempre dentro la partita e aver avuto il merito di dimenticare l’errore dei primi quarantacinque minuti per inventarsi il gran gol della ripresa.

La Gazzetta

Gran capo della rivoluzione. Sbaglia un gol, però mette cuore da rimonta e dinamite: gran sinistro. Una palla super a Di Lorenzo 7

Con il gol di ieri il suo bottino si rimpingua ulteriormente arrivando a quota 5 gol e 3 assist, che lo rendono anche il secondo miglior marcatore della squadra azzurra in questo primo scorcio di stagione dietro solo a Victor Osimhen.

Tuttosport

Ha sulla coscienza la palla del possibile 1-1, si riscatta con una magia per la rete che riapre la serata. 6,5

Una menzione particolare è d’obbligo anche per la tenacia di Politano dopo il gol mancato, e un primo tempo nel complesso disastroso per tutta la squadra. Lui si è eretto capo della rivoluzione guidata dai cambi di Garcia e dell’animo battagliero di tutta la squadra da inizio secondo tempo.

Il Corriere dello Sport

Divora l’1-1 su assist perfetto di Kvara, sa solo, a porta vuota. Ma è lui a rimettere il Napoli in pista con una grande e caparbia azione. E via a testa bassa: da esempio. 7

Prestazioni come quella di Politano ieri sera aumentano la fiducia nell’italiano e non fanno annegare in un mare di dubbi le menti dei tifosi nell’ennesima mancata presenza di Lindstrom. A tutti gli effetti il danese rimane un oggetto misterioso all’interno della rosa a disposizione dell’allenatore francese.

Negli anni passati l’eterno dualismo con Lozano per tutti gli allenatori è stata una risorsa ma anche un appiattimento generale delle statistiche di entrambi. Invece ora Politano pare godere di nuova linfa con la fiducia di Garcia e difatti i risultati numerici sono sotto gli occhi di tutti.

