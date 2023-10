Osimhen non si allena con la Nigeria a scopo precauzionale

Lo ha comunicato la federazione nigeriana: “Osimhen non ha preso parte all’allenamento su consiglio dello staff medico”

Lo riferisce il profilo Twitter ufficiale della Federcalcio nigeriana. Victor Osimhen non ha sostenuto l’allenamento odierno con la sua nazionale, con lui assente anche Iheanacho per motivi personali.

Per quanto riguarda l’attaccante del Napoli invece, è stato lo staff medico a consigliare precauzione e ad evitare l’allenamento di oggi.

Domani la Nigeria affronta in amichevole il Mozambico. Tutto lascia pensare che Osimhen non prenderà parte all’amichevole. Sarebbe troppo rischioso sia per la nazionale che per il Napoli impiegarlo in una amichevole.

Nel frattempo Osimhen sta tornando a Napoli, secondo quanto scrive calciomercato.it con Marco Giordano:

«I risultati della risonanza magnetica tardano ad arrivare. Il calciatore sta lasciando il ritiro della sua nazionale in Portogallo e tornerà a Napoli nelle prossime ore. Sarà sottoposto, ragionevolmente, lunedì ad altri esami per comprendere se esiste danno al tendine».

A proposito dell’entità dell’infortunio, Gazzetta dello Sport riportava questa mattine di alcune preoccupazioni:

“È stato preferito il silenzio, che un po’ inquieta, visto anche quanto trapela non è confortante. Ieri mattina, dopo la notte di riposo, il centravanti è stato sottoposto a una visita da parte dei medici della nazionale nigeriana che hanno riscontrato un dolore lieve alle fibre muscolari del bicipite femorale destro, potrebbe anche trattarsi di una semplice contrattura. Ma il problema sarebbe anche al tendine del ginocchio destro. E per questo motivo nel pomeriggio l’atleta è stato sottoposto a risonanza magnetica i cui risultati saranno comunicati solo oggi. Ma intanto la preoccupazione sale perché a questo punto l’atleta dovrà essere sottoposto a una serie di test perché non corra rischi la stabilità del ginocchio e anche ovviamente della coscia che deve ritrovare la perfetta elasticità visto l’eccellente macchina fisica che il cannoniere del Napoli sollecita continuamente”.

