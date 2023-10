Napoli: Garcia atterrato alle 12:30, poi allenamento con chi non è andato in nazionale (Sky)

Ugolini: «De Laurentiis non è soddisfatto del rendimento della squadra, dell’allenatore. Dalle parole di ieri si evince che se non è sfiducia, poco ci manca»

Negli studi di Sky si parla della situazione del Napoli. De Laurentiis dovrebbe incontrare oggi di persona Antonio Conte per provare a convincerlo. L’idea del presidente del Napoli è di farlo subentrare a Garcia.

Nel frattempo il tecnico francese ritorna a Castel Volturno per condurre gli allenamenti con chi è ancora presente al centro di allenamento e non è stato convocato dalle nazionali. Chiaro che il clima intorno al tecnico francese non è sereno, soprattutto dopo le parole del suo presidente.

Le parole di Ugolini:

«Intanto Rudi Garcia atterra alle 12.30, condurrà oggi pomeriggio l’allenamento con i calciatori non andati in Nazionale, fino a prova contraria è ancora lui l’allenatore del Napoli. Non è contento De Laurentiis, non è soddisfatto del rendimento della squadra, dell’allenatore, ha detto ieri che il tecnico deve trovare giusta sintonia col campionato italiano. Dalle parole di ieri si evince che se non è sfiducia, poco ci manca. Tutto è appeso a Conte e alla capacità persuasiva del presidente».

Ieri De Laurentiis aveva detto:

«Con Garcia sto vivendo un momento no. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Ora testa bassa, pedalare e lavorare. A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore… Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Devi fare sempre una pausa riflessiva. Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica».

Conte ieri all’evento celebrativo della Juventus non ha voluto commentare le indiscrezioni circolare nel pomeriggio. «Ci vuole rispetto», ma non ha smentito le indiscrezioni.

Il commento di Mario Piccirillo per il Napolista a proposito della possibile trattativa tra De Laurentiis e Conte:

“Ma è chiaro che la suggestione, visto il contesto, ha già preso la meglio: tra i disoccupati è il numero uno, Conte. Però è anche un campione del mondo della clausola, del contratto capestro. Non fa una mossa che non sia ampiamente coperta finanziariamente calcolando ogni possibile scenario. Basterebbe ricordare che nel passaggio dall’Inter alla Premier è riuscito a incassare una buonuscita al posto dell’esonero, pagato per trovarsi un nuovo ricco contratto al Tottenham. Raddoppiando le entrate, mentre arrotondava con una collaborazione con Sky“.

