L’agente di Osimhen smentisce Dazn: «Fake news, c’erano una volta le notizie»

Su Twitter Calenda risponde al giornalista di Dazn che aveva comunicato che il calciatore del Napoli voleva sostituirlo con un francese

Osimhen cambia procuratore? Calenda smentisce.

Roberto Calenda, agente dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, torna a scrivere su Twitter citando un messaggio del giornalista di Dazn Orazio Accomando

«Stavo pensando “seriamente pensando” di rispondere a questa persona ma poi ho letto che scrive fake news su Osimhen da mesi..C’erano una volta le notizie!»

Il giornalista di Dazn aveva twittato questa mattina aveva parlato proprio dell’attaccante del Napoli e della sua volontà di cambiare agenre

Victor Osimhen sta concretamente pensando al cambio di agente. L’attaccante del Napoli potrebbe sostituire Roberto Calenda con un procuratore francese.

Di Marzio parla di Conte al Napoli.

Di Marzio: «Se fosse una cosa così immediata l’avvicendamento tra Garcia e Conte, a Garcia sarebbe stato comunicato l’esonero e Conte non sarebbe qui. Non escludo contatti tra Conte e il Napoli, anzi. Non c’è alcuna chiusura di Conte, è stimolato dal fatto che non ci sarebbe da ricostruire, avrebbe una squadra pronta con giocatori forti, il suo lavoro partirebbe con un vantaggio.

Conte costa dieci undici milioni netti, almeno tre anni di contratto, non accetterebbe tutte quelle penali. Tutte quelle situazioni formali e contrattuali andrebbero risolte in altra maniera, forse anche per questo si sta prendendo tempo.

Garcia è una scelta di De Laurentiis, vorrebbe difenderla fino all’indifendibile, cambi, tifosi, preparazione atletica, rapporti con i giocatori, il presidente se deve cambiare, deve cambiare per un top.

Ugolini: «non è così complicato l’arrivo di Conte a Napoli, se accetta l’invito di Adl non ci sarebbero problemi, De Laurentiis è disponibilissimo a fare uno sforzo economico importante, l’unico allenatore considerato in grado di guidare questa squadra.Le parole di oggi a Roma sono state chiare, nette sul lavoro di Garcia. Non ha nascosto l’insoddisfazione nei confronti di Garcia. È maturata l’idea di un avvicendamento in panchina solo se riuscirò l’unico allenatore ritenuto all’altezza. Il rapporto tra i due è più che buono, investimento significativo, più che significativa. L’obiettivo è far entrare cento milioni della Champions. È ovvio, non è semplice trattare con un allenatore di primissimo piano così come sono complicati i contratti del Napoli. Ma c’è l’intenzione di raggiungere l’obiettivo».

