La lite del 2015 tra Garcia e Pioli. Pioli: «Garcia è bugiardo». E il francese: «Stai zitto, rosicone»

In vista della sfida tra Napoli e Milan di domenica non si può dimenticare che dopo il derby tra Roma e Lazio tra i due tecnici volarono parole grosse

Domenica sera si sfideranno Napoli e Milan, una sfida mi portatissima dal punto di vista della classifica, ma che, per la formazione di Garcia, rappresenta anche una prova fondamentale per capire se i problemi emersi fino alla gara contro la Fiorentina sono realmente superati. Sarà una sfida densa di significato in campo dunque, ma anche in panchina, dove si ritroveranno Rudi Garcia e Stefano Pioli che hanno un precedente non proprio leggero nel loro passato.

Nel maggio del 2015 infatti i due tecnici erano rispettivamente alla guida di Roma e Lazio che si diedero battaglia in un derby vinto dai giallorossi.Al termine della gara Pioli commentò così ai microfoni di Sky

«L’esultanza della Roma alla fine e le parole di Garcia ieri? Non le ho viste e non ci tengo a vederlo. Ci può stare. Ero molto contento dell’arrivo in Italia di allenatori stranieri, pensavo ci fosse da imparare sia dal punto di vista tattico che comportamentale, ma poi vedo che quando arrivano qui cambiano velocemente e diventano peggio di noi. Non c’era bisogno che Garcia parlasse di noi come di una squadra che piange, non è stata una bella cosa. La Roma si è difesa molto bene, ha fatto la partita che doveva fare. Ci hanno tolto profondità, noi dovevamo provare qualche imbucata in più. E’ stata una partita equilibrata, che doveva finre in modo diverso e l’abbiamo pagata a caro prezzo. La Roma ha fatto 2-3 tiri ma hanno concretizzato al massimo. C’è delusone, abbiamo perso 2 gare che non meritavamo di perdere»

Il riferimento era alle parole di Garcia nella conferenza pre partita in cui aveva detto «Sembra che la Roma debba giocare in 12 per poter fare risultato, mi sembra assurdo. Io ricordo che la Lazio ha vinto l’ultima gara con un gol irregolare dopo aver pianto con l’Inter»

La situazione non è terminata qui però, perché le parole di Pioli non sono andate già all’allenatore francese, i due si incontrano proprio davanti alla sala stampa, con Pioli che ha terminato la conferenza e Garcia che sta per entrare e volano parole pesanti. «Sei un bugiardo, tu che parli di piagnoni…», intima Pioli al francese. Il tecnico della Lazio replica: «Ma stai zitto, non sai perdere, sei un rosicone». Contro-risposta dell’allenatore biancoceleste: «Adesso parla di questa partita, non parlare di altro»

