Italia, torna l’incubo Macedonia del Nord (Süddeutsche)

Sembrava ancora una volta che gli italiani traessero forza dalla loro miseria, come nell’82 e nel 2006. Poi, però, si è svegliato Bellingham

Anche la Süddeutsche ha visto la partita dell’Italia. Gli azzurri di Spalletti hanno perso per 3-1. Un buon primo tempo da parte dell’Italia che passa in vantaggio con Scamacca. Poi Kane pareggia su rigore e nel secondo tempo, prima Rashford e poi l’attaccante del Bayern, chiudono i conti.

La partita si è giocata in un clima particolare per l’Italia. Il calcio italiano sta incassando i colpi dello scandalo scommesse e ieri sera Corona era in onda su Rai3 (“televisione di Stato”, sottolinea il quotidiano tedesco) a rivelare altre indiscrezioni scottanti.

“Lo scintillante Corona funziona sempre. E si può dire con certezza che buona parte dei telespettatori che ancora guardavano Rai Uno (canale che trasmette la partita, ndr) erano già sintonizzati su Rai Tre e si erano persi gli ultimi secondi della partita. […] Nella prima parte del primo tempo gli Azzurri non si sono limitati a parare gli inglesi: hanno tempestato la difesa di casa con continue incursioni , con attacchi tipo imboscata, come sappiamo dal consueto schema di gioco di Luciano Spalletti. Tutti si scatenano, passano al comando e all’improvviso trovi centrocampisti e terzini tutti al centro dell’attacco“.

Per un momento tutti, compresa la Sueddeutsche, abbiamo pensato alla forza che l’Italia tira fuori nei momenti di difficoltà:

“All’inizio, dallo scuotimento per gli scandali ricorrenti nel loro calcio. [Come] nel 1982 in Spagna e nel 2006 in Germania, l’Italia è diventata campione del mondo contro ogni pronostico carico di vergogna. Ma poi l’Inghilterra ha cambiato lo slancio della partita. Jude Bellingham si è trasformato nel meraviglioso incubo che gli italiani già temevano“.

Adesso l’Italia ha davanti a sé lo spettro dello spareggio contro la Macedonia. “Il primo dei due avversari finali è ancora una volta la presunta forza superiore della Macedonia del Nord, n. 66 nella classifica Fifa. La Macedonia del Nord aveva già impedito all’Italia di partecipare ai Mondiali in Qatar“.

ilnapolista © riproduzione riservata