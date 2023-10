Isabella Rossellini: «Ricordo il terrore quando vidi mamma bruciare nel film su Giovanna d’Arco»

Una madre così forte, così indipendente ha certamente segnato la tua vita.

«Sì, certamente. Ma nella nostra famiglia non è che si affermasse il principio secondo cui le donne possono lavorare e avere una carriera. Mamma era ritenuta un caso a parte. Si diceva: “Per Ingrid essere attrice è una vocazione. Poverina, se non recita si rattrista”. La sua era ancora un’epoca in cui si riteneva che le donne fossero naturalmente portate a rimanere in casa ad accudire figli e marito. Ma con l’esempio di mamma e gli anni 70, periodo esplosivo del femminismo in Italia, ho preso ben presto la decisione di essere una donna indipendente. Per questo già a 22 anni mi guadagnavo da vivere: l’indipendenza è prima di tutto una questione finanziaria»