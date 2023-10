Inghilterra-Italia: Di Lorenzo titolare, Spalletti lancia Scamacca e Udogie

Il commissario tecnico lancia dal primo il difensore del Tottenham e l’attaccante del Sassuolo insieme a El Shaarawy

Alle 20:45 Inghilterra-Italia, partita valida per le qualificazioni al prossimo Europeo.

Le formazioni ufficiali.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice; Rashford, Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Southgate.

​Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Frattesi, Cristante, Barella; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. Allenatore: Spalletti.

𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿𝘀 Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Luciano Spalletti per 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inghilterra 🆚 Italia 🇮🇹 ⏱️ Oggi, ore 20.45

🏟️ Wembley Stadium – Londra

📺 In diretta su #Rai1 #InghilterraItalia #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/uDVjLigKCd — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 17, 2023

Partita fondamentale per l’Italia di Spalletti. Contro l’Inghilterra, gli azzurri hanno la possibilità di ribaltare le sorti del girone di qualificazione a Euro2024. Più facile a dirsi che a farsi. Alle spalle di Harry Kane, ci sono Bellingham, Rushford e Foden. Il punto debole dell’Inghilterra potrebbe essere la difesa.

Inghilterra-Italia si gioca in un clima particolare. Ieri l’attentato terroristico prima della partita Belgio-Svezia. Un estremista dell’Isis ha ucciso due tifosi svedesi. L’allerta è massima a Wembley, sicurezza aumentata fuori l’impianto sportivo.

Spalletti, parlando di questa sfida, ha dichiarato:

«Felicissimo, perché vado a giocare una partita in uno stadio che in cui sono iniziati tutti i miei sogni. Spesso cerchiamo la definizione di calciatore internazionale. Il calciatore internazionale vede in questa partita quella della qualificazione, senza andare a guardare le partite successive. Chi invece arriva pensando ‘andremo a giocarcela all’ultima partita’, non è un calciatore forte e di caratura internazionale. Sappiamo quale sia la loro storia e la loro forza. Giochiamo nel loro stadio. Questa è la partita in cui ti senti felice di superare i limiti che tutti ti mettono davanti. Questo è avere personalità, superare tutto ciò che si mette davanti fra te e l’obiettivo. Capiremo se siamo una squadra tosta se riusciremo a superare l’obiettivo senza andare a quello successivo».

Capello su Spalletti:

«La forza è quella di riuscire ad entrare nella testa dei giocatori, per questo mi piace. E poi mi piace questo simbolo di Italia, dare forza a questa parola. Lo seguo con attenzione a livello tattico, ma provo gioia a sentire questo concetto».

ilnapolista © riproduzione riservata