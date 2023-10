Il responsabile Saudi Pro League: «I soldi non puzzano ma non vengono da noi solo per questo»

Alla Gazzetta: «Non vogliamo entrare in Champions. Mourinho un salto di qualità. In Arabia Saudita l’80% della popolazione consuma calcio»

L’intervista della Gazzetta dello Sport a Carlo Nohra, responsabile della Saudi Pro League. Nohra ha parlato delle intenzioni del calcio arabo e del possibile arrivo di Mourinho per dare ulteriore spinta dopo l’effetto Cristiano Ronaldo.

«So bene che in tanti pensano che i calciatori vengano da noi solo per questioni economiche, è chiaro che i soldi non puzzano ma il fattore economico non è l’unico a muovere i giocatori. Si sono resi conto che in Spl c’è un progetto preciso, a lungo termine. E lo stesso vale per noi. Siamo appena nati, abbiamo 4 mesi di vita, abbiamo fatto un grande sforzo sul mercato ma quella diciamo che è la copertina: stiamo lavorando a 360 gradi su infrastrutture, personale, media, mercato, organizzazione. È un lavoro enorme che però si basa su un pilastro fondamentale: la passione. In Arabia Saudita l’’80% della popolazione consuma calcio, e noi vogliamo dare ai sauditi un grande prodotto».

Sulla volontà di far entrare squadre della Saudi Pro League, il responsabile Nohra ha detto:

«Domanda cattiva. Diciamo che la Champions League è ovviamente il modello da seguire per noi. Però noi non vogliamo solo copiare, vogliamo creare qualcosa di nostro. La priorità, nel breve e nel medio periodo, è quella di costruire un prodotto valido, appetibile, riconosciuto. Ma al momento non c’è nessuna intenzione da parte nostra di muoverci verso l’Europa».

E sull’arrivo di Mourinho:

«Ora non posso dire che Mourinho sarà il prossimo grande colpo, però è ovvio che il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un altro enorme salto di qualità sotto tanti aspetti».

