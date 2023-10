Il presidente dello Sheffield Wednesday ai tifosi: «Se 20 000 persone mi danno 100 sterline paghiamo i debiti»

Ultimi in Championship: «Entro il 10 novembre servono 2 milioni, così non ci bloccano il mercato e si risolverebbe la questione stipendi»

Dejphon Chansiri è il proprietario di una squadra inglese, lo Sheffield Wednesday. Come riporta la Bbc, avrebbe richiesto ai tifosi di raccogliere due milioni di sterline in pochi giorni per coprire un debito del club e pagare così gli stipendi di tutti.

Questo ha portato lo Sheffield a essere costantemente monitorato dall’ente calcistico maggiore in Inghilterra, la Efl:

“Il proprietario dello Sheffield Wednesday, Dejphon Chansiri, ha chiesto ai fan di raccogliere 2 milioni di sterline nei prossimi giorni per aiutare il club a pagare un debito in sospeso con Hm Revenue and Customs e coprire gli stipendi. Venerdì il club del campionato è stato sottoposto a restrizioni sul calciomercato da parte della English Football League. Chansiri ha detto allo Sheffield Star di avere un problema con la ‘disponibilità economica'”.

Le parole del presidente dello Sheffield Wednesday:

«Se 20 000 persone mi danno 100 sterline a testa, fanno 2 milioni e tutto si sistema. Il debito sarebbe pagato e si risolverebbe la questione stipendi. Dovrebbe essere fatto entro il 10 novembre, così rispettiamo le scadenze e non ci bloccano il mercato».

Il presidente è lo stesso che circa un mese fa disse:

«Il club è vostro? Allora metteteci voi i soldi visto che credete di essere i veri proprietari. Io ho chiuso».

La situazione è problematica, perché la responsabilità di queste azioni dovrebbe essere interesse dei responsabili e non dei cittadini:

“Gill Furniss, deputato di Sheffield Brightside e Hillsborough, ha definito lo sviluppo molto preoccupante. Ha detto in un post su X, ex Twitter: ‘È responsabilità dei proprietari risolvere questo problema, non dei tifosi. Cercherò un incontro urgente con il club per discuterne'”.

Chansiri, che è alla guida di Hillsborough dal 2015, ha poi affermato che si tratta di un problema mondiale e non esclusivamente suo.

Queste parole di Chansiri, inoltre, sono il continuo di una forte crisi con i suoi tifosi. Il proprietario aveva già detto di essere stanco della gestione del club, utilizzando frasi provocatorie:

“In questo momento non siamo in una buona situazione in classifica e credo che i tifosi abbiano tutto il diritto di esprimere opinioni, parlare con il cuore e dire tutto ciò che desiderano sul calcio. Questa è la natura del gioco, che rispetto sempre. Ma credo anche che ci siano dei limiti per bilanciare i benefici del club e di tutti gli altri stakeholder nel loro insieme. […]

