Moggi: «Garcia ha avvantaggiato la Fiorentina con i suoi cambi»

Luciano Moggi ha commentato sulle pagine di Libero la sfida di domenica tra Napoli e Fiorentina. Ovviamente il risultato parla da solo ed ha aperto la crisi a cui si assiste in questi giorni con il tecnico Rudi Garcia in bilico.

“In campo si è vista una Fiorentina stellare, coraggiosa e in autostima che ha cercato la vittoria giocando alta, contro un Napoli sbiadito, la brutta copia di quello che l’anno scorso si aggiudicò il titolo, addirittura in difficoltà ad uscire dalla propria area. I toscani, subito in vantaggio con Brekalo che ha beffato Meret facendogli passare il pallone tra le gambe, sono stati raggiunti allo scadere del primo tempo su calcio di rigore trasformato da Osimhen. Ringalluzziti dall’aver raggiunto i fiorentini, i ragazzi di Garcia hanno chiuso il primo tempo all’attacco. Senza fare i conti con la Fiorentina, però, che dopo l’intervallo si è ripresentata in campo con lo spirito di chi voleva portarsi via i tre punti ed è andata ancora in gol per il 2-1 con Bonaventura e per il 3-1 con Gonzalez. Ad avvantaggiarla è stato Garcia, che nel frattempo ha tolto l’anima alla sua squadra richiamando in panca Lobotka, Zielinski e Osimhen con la gente napoletana a domandarsi il perché di tale mossa nel momento in cui la squadra aveva più bisogno dei suoi alfieri”

Un punto evidenziato anche da Lele Adani a La Domenica Sportiva dell’approccio del Napoli alla partita e, in generale, degli ultimi big match affrontati:

«Il Napoli, rispetto all’anno scorso, subisce più del doppio dei tiri e calcia in porta meno della metà. E’ difficile così vincere le partite, tant’è vero che ha perso con la Lazio in casa, con il Real Madrid aveva fatto una buona partita, ma ha preso tre gol. E’ una squadra totalmente diversa e le scelte del tecnico durante la partita hanno un peso negativo».

Sui cambi di Garcia:

«Il cambio di Politano frena un entusiasmo del Napoli, che aveva rimesso in piedi la partita. E’ stato inserito un centrocampista [Cajuste] non dico di attitudine difensiva, ma non con gli spunti di Politano; lui non l’ha presa bene, ma non dico che sia giusta la sua reazione. Toglie Osimhen che aveva rimesso in piedi la partita. Toglie anche Lobotka, dopo aver perso già Anguissa per infortunio. Io credo che l’allenatore cerca di avere le sue idee e di fare il bene della squadra, ma non ci sta riuscendo, anche in alcune scelte durante la gara. Oggi Garcia ha un po’ penalizzato la sua squadra».

