De Laurentiis conferma che Garcia non è stata una prima scelta (Corsera)

Il francese oggi rientra a Napoli da Nizza, la sua posizione resta debolissima. De Laurentiis ha ricordato Luis Enrique e Thiago Motta

Garcia oggi rientra per allenare, la sua è una posizione debolissima dopo l’ultima sconfitta contro la Fiorentina. Lo hanno abbandonato tutti, dai tifosi, che lo hanno fischiato in campo, al presidente De Laurentiis che ha parlato di lui con toni che sanno di addio. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

“L’allenatore francese oggi rientra a Napoli da Nizza, la sua posizione resta debolissima. De Laurentiis ci ha messo la faccia: «Con lui sto vivendo un momento no — ha aggiunto —. Mi assumo la responsabilità della scelta, ma dovevo stargli più vicino a Castel Volturno. Prenderò la decisione quando sarà il momento. Non si può avere tutto e subito, bisogna riflettere».

De Laurentiis ha deciso di aspettare risposte da Conte, sostenere lo sforzo economico, gli incassi della qualificazione in Champions sarebbero ben superiori al suo ingaggio a doppia cifra. Nel caso non arrivassero, proseguire con Garcia. Due partite: Verona e Berlino, da vincere. Rudi non è stata una prima scelta, in estate Aurelio, oltre a Conte, aveva contattato Thiago Motta («non ha voluto prendersi il rischio del dopo Spalletti») e Luis Enrique («meno male che non l’ho preso»).

Anche Tudor è un nome segnato sul taccuino ma per ora non una pista da approfondire”

DI MARZIO E LA TRATTATIVA NAPOLI-CONTE

Di Marzio parla di Conte al Napoli.

Di Marzio: «Se fosse una cosa così immediata l’avvicendamento tra Garcia e Conte, a Garcia sarebbe stato comunicato l’esonero e Conte non sarebbe qui. Non escludo contatti tra Conte e il Napoli, anzi. Non c’è alcuna chiusura di Conte, è stimolato dal fatto che non ci sarebbe da ricostruire, avrebbe una squadra pronta con giocatori forti, il suo lavoro partirebbe con un vantaggio.

Conte costa dieci undici milioni netti, almeno tre anni di contratto, non accetterebbe tutte quelle penali. Tutte quelle situazioni formali e contrattuali andrebbero risolte in altra maniera, forse anche per questo si sta prendendo tempo.

Garcia è una scelta di De Laurentiis, vorrebbe difenderla fino all’indifendibile, cambi, tifosi, preparazione atletica, rapporti con i giocatori, il presidente se deve cambiare, deve cambiare per un top.

