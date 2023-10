Corona perde la sua scommessa, “Avanti Popolo” fa appena il 4,3% di share

Sui social aveva annunciato che avrebbe portato il programma al 15%. Invece è rimasto dietro la Berlinguer e Floris

Tra i temi del giorno c’è indubbiamente l’intervista di Fabrizio Corona, ex “Re dei paparazzi” che si è reinventato giornalista d’inchiesta. Attenzione, lui ci tiene a precisare che non è un giornalista; è solo un uomo capace a fare il suo lavoro meglio di tutti in Italia. Definire di preciso la sua professione è impresa assai ardua.

Tornado all’intervista, rilasciata al programma di Rai Tre “Avanti Popolo” condotto da Nunzia De Girolamo, Corona aveva sbandierato a destra e a manca che la sua presenza avrebbe alzato lo share. E non di poco. Il 15% prometteva, grazie alle sue dichiarazioni e alle nuove rivelazioni sui calciatori coinvolti nello scandalo scommesse.

Ebbene, Corona, la sua scommessa l’ha persa. Secondo i dati Auditel, diffusi anche da FanPage.it, “Avanti Popolo in onda su Rai Tre ha segnato 742.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%“.

Scrive Dagospia che

Corona non ha risollevato di molto il programma e De Girolamo ha totalizzato un magro 4.3% con 742.000 teste, restando il terzultimo programma della serata. Berlinguer ha invece convinto 824.000 spettatori con il 5.7%, e Floris 1.114.000 con il 6.4%.

“Il programma di Francesca Fagnani, Belve, su Rai Due ieri sera è stato seguito da 1.036.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha intrattenuto 824.000 spettatori con il 5.7% di share. DiMartedì, su La7 , ha registrato 1.114.000 spettatori con uno share del 6.4% . Su Tv8 Pechino Express – La via delle Indie è stato visto da 590.000 spettatori con il 3.3% di share. Su Nove il film L’amore bugiardo – Gone Girl ha registrato 252.000 spettatori con l’1.6% di share“.

L’evento clou del palinsesto, ovvero la partita Inghilterra-Italia è la trasmissione tv più seguita. La partita ha intrattenuto 8.368.000 spettatori pari al 37.9% di share.

Come se non bastasse, anche in Germania hanno notato la scommessa persa da Corona. La Süddeutsche:

“«Avanti Popolo» è il nome del nuovo programma di Nunzia De Girolamo, ex parlamentare e ministra di destra che ha saputo assicurarsi un posto nel circuito dei discorsi italiani grazie alla sua vicinanza al primo ministro Giorgia Meloni – lei non ha particolari meriti professionali. La prima puntata è stata un flop: un indice di ascolto del 3,6%. Fabrizio Corona ha detto che avrebbe polverizzato questo valore, portandolo “al 15 per cento” con la sua spettacolare informazione e la sua presenza”.

