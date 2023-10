Papu Gomez, Mourinho: «Ha giocato la semifinale contro la Juventus e si sapeva già della positività»

Confermata la versione di Relevo, il Papu è positivo a una sostanza di uno sciroppo per la tosse. Mourinho ci ride su: «Ho un po’ di tosse»

Mourinho ha ironizzato sulla squalifica di Papu Gomez. Il Papu Gomez ha confermato la versione di Relevo per cui sarebbe positivo al test antidoping a causa di uno sciroppo per la tosse.

In sostanza, il Papu ha ritenuto l’assunzione di quel medicinale come qualcosa di innocente. Per questo non ha ritenuto necessario consultare i medici del club spagnolo. L’argentino è risultato positivo alla Terbutalina, un principio attivo assunto prima del Mondiale.

Oggi 22 ottobre il Papu Gomez ha pubblicato una lettera sui social per dare il suo punto di vista. Con questa lettera cancella ogni possibile dubbio sulle dinamiche dell’incidente:

“Su quanto detto dai giornali sulla mia persona e in relazione a una possibile infrazione in materia di antidoping, informo i media e l’opinione pubblica di quanto segue:

In primo luogo confermo che nel giorno di ieri mi mi è stato comunicato dalla Commissione Sanzionatrice Antidoping della Commissione spagnola per l’Antidoping nello Sport, per la quale si accorda la sospensione della mia licenza federativa per un periodo di due anni;

Ho sempre rispettato rigorosamente tutte le normative, ma mi sono anche posizionato come un convinto difensore dello sport puro e della sportività, condannando e respingendo categoricamente ogni forma di doping.

Non ho mai avuto né avrò intenzione di ricorrere ad una pratica vietata.

La presunta violazione trae origine dalla presenza di Terbutalina nel mio organismo dovuta all’aver ingerito per errore ed accidentalmente, involontariamente, un cucchiaio dello sciroppo, di mio figlio, per alleviare la tosse. Per gli atleti si precisa che l’uso terapeutico della Terbutalina è consentito ai professionisti e che in nessun caso essa migliora la prestazione sportiva nel calcio.

Senza entrare nel merito, ho affidato la questione ai miei avvocati affinché verifichino che il trattamento del fascicolo disciplinare non fosse stato svolto secondo quanto previsto dalla normativa.

Infine, voglio ringraziare tutti quelli che hanno mostrato affetto e vicinanza in un momento complicato a livello professionale”.

Di recente Mourinho, in conferenza stampa, ha ironizzato su questa storia. L’allenatore portoghese ha risposto con queste parole alla domanda di un giornalista:

«Non ha giocato la finale contro di noi, ma la semifinale contro la Juventus e si sapeva già della positività. Non mi riguarda. Ho la tosse, ma quello sciroppo non lo prendo. Poi magari mi trovano positivo».

