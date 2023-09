Willem Dafoe: «Ogni mattina pulisco le stalle degli animali e nel farlo trovo un piacere indescrivibile»

Non è dunque vero che gli attori siano persone fuori dal comune e interessanti per il semplice fatto che sono attori

«È un assunto con il quale non concordo: più che altro, il pubblico pensa che gli attori abbiano una vita agiata e che siano in costante richiesta di attenzioni. Il che non è sempre vero. Per quel che mi riguarda, quando non sto lavorando al fatto di essere un attore non penso proprio. Mai. Sono solo la cinepresa, la macchina fotografica, il palcoscenico e la passerella ad attivare quel lato di me. Che per il resto del tempo dorme».

Ci tiene ha raccontare la sua vita come una vita normale

«…amo fare cose semplici: qui in campagna ad esempio pulisco ogni mattina le stalle degli animali, e nel farlo trovo un piacere indescrivibile. Mi tiene ancorato, mi salva, mi fa sopravvivere. Una liberazione dall’incubo dell’accumulo e del successo che avvelena il mondo occidentale».

A Dafoe piace scherzare su questo suo essere normale, il più normale della sua famiglia