Sydne Rome: «Per fare una sorpresa a Julio Iglesias a Beirut ho attraversato la frontiera avvolta in un tappeto»

Dal 1987 è sposata con Roberto Bernabei, celebre geriatra, medico personale di Papa Francesco e figlio dell’ex direttore generale della Rai Ettore Bernabei.

«Un’estate ero in vacanza all’Argentario con Don Lurio (era il mio migliore amico, mi manca moltissimo ogni giorno) e Gianni Bernabei mi ha presentato suo fratello Roberto. Era un giovane medico assai serio, un uomo fantastico (e, come ogni uomo fantastico, difficile) che incarnava perfettamente la mia idea di principe azzurro in quel momento. Improvvisamente è stato come se entrambi avessimo vent’anni, sempre incollati. Ci siamo sposati nel 1987. Per me, un totale cambiamento di rotta: non era facile entrare nel ruolo, e senza neppure un provino (ride). C’erano pregiudizi su un’attrice americana ebrea (il padre Ettore e l’intera famiglia erano molto cattolici). Ho dovuto impegnarmi a lungo per fare capire chi fossi. E, soprattutto, chi non fossi»