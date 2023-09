Spalletti-De Laurentiis, ne è valsa la pena fuggire e lasciar fuggire? (Corbo)

“Il divorzio più folle del calcio italiano. In 129 giorni è passato dallo scudetto di Udine al rischio di bucare gli Europei del 2024”

Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica torna sul divorzio tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis.

Vestito da ct, neanche Spalletti si sarà riconosciuto in quell’abito ministeriale, buio come la serata di Skopje.

Era diverso, non era lui, ma l’immagine del perdente famoso suo malgrado. Con quella faccia spaventata e smarrita di chi non sa spiegarsi dove, come, perché sia finito su quel campo di terra bruma dei Balcani.

È passato in 129 giorni dallo scudetto di Udine alla Nazionale inchiodata sull’1-1, con il rischio di bucare anche gli Europei del 2024.

La Macedonia fa scorrere i titoli di coda sul divorzio più folle del calcio italiano.

Aggiunge che ora i due si chiedono se è valsa la pena fuggire e lasciar fuggire? Balla anche una penale di 2,5 milioni per lo strappo, ma Spalletti vestito da Ct ora pensa di non pagarla più. Buon lavoro agli avvocati.

