Solbakken: «Ostigard ha bisogno di giocare, sarà titolare contro la Giordania»

Il ct della Norveglia: «Sapevamo che alcuni giocatori non avrebbero giocato nei rispettivi club. Sarà in campo per tutti i 90 minuti».

Il commissario tecnico della Norvegia, Stale Solbakken, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’amichevole contro la Giordania. Tra i temi trattati, anche quello relativo al difensore del Napoli, Leo Skiri Ostigard. Solbakken ha insistito sulla necessità, per Ostigard, di giocare di più. Ed ha annunciato che, contro la Giordania, il difensore del Napoli sarà in campo dal primo minuto e per tutta la partita, proprio perché ne ha bisogno.

Solbakken ha dichiarato:

«Ostigard giocherà dal primo minuto contro la Giordania, ha bisogno di giocare. Sapevamo che alcuni giocatori non avrebbero giocato nei rispettivi club. Ostigard aveva giocato tutte le partite nelle amichevoli pre-campionato, ma nessuna da quando è iniziata la stagione. Contro la Giordania giocherà per tutti i 90 minuti perché ne ha bisogno».

Di Ostigard e del suo scarso impiego ha parlato l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, dopo la sconfitta contro la Lazio al Maradona, sabato sera. Garcia ha dichiarato:

«Natan ha bisogno di tempo è appena arrivato, è giovane, è arrivato dal Brasile, non parla la lingua. Ora è meno timido che all’inizio, ma diamogli tempo. Avevo due opzioni, Ostigard e Juan Jesus alla fine ho scelto l’esperienza di Juan. Ha risposto bene alle mie richieste, sono contento per lui, è un giocatore di qualità, è un leader di questa squadra riconosciuto come tale».

