Se il Napoli è Manuale d’amore, quella telefonata disperata è di De Laurentiis a Spalletti?

Quanto “comunicato” dalla società alla squadra, per la scelta degli uomini chiamati a sostituire gli architetti dello scudetto, è esaustivo circa il respiro della stagione attuale.

La verità è semplice: questo Napoli, questi uomini erano in grado di esprimersi sui livelli che abbiamo visto esclusivamente con Spalletti, capace di toccare le giuste corde per consentire a tutti di sentirsi importanti, fornendo prestazioni di altissimo livello sempre.

La genesi alla stagione, imposta da De Laurentiis, è di tenore più cupo e meno aperto al futuro. Sembra tutto un potrei ma non voglio. Si insegue il Mondiale per Club, ma si affida ad una riserva il ruolo di titolare di Kim, aspettando che Natan finisca l’apprendistato. L’ingombrante contratto di Osimhen diventerà un’appassionante telenovela, ma al momento pare sia finito nello stesso cassetto del contratto di Rino Gattuso. La forzata valorizzazione di Raspadori, il cui ruolo è stato definito da Spalletti in Nazionale , deve avvenire in tutti i ruoli del campo, escluso quello naturale. Simeone non dimentichiamolo. Elmas come “tertium”, in un centrocampo con gli uomini contatissimi.