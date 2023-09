«Prima della Maratona suonerà la sirena per Giogiò, come a Hiroshima per la bomba atomica»

Il via domenica 1 ottobre. L’organizzatore: “Partiremo con due minuti di silenzio per l’omicidio di Cutolo. La città deve riflettere. Ci deve essere un prima e un dopo Giogiò”

Domenica 1 ottobre, otto in punto. Prima una sirena, poi due minuti di silenzio per ricordare Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso a Napoli all’alba dello scorso 31 agosto per uno scooter parcheggiato male. “Come a Hiroshima per ricordare la bomba atomica“. Partirà così la Neapolis Marathon, con oltre duemila atleti al via in piazza del Plebiscito per attraversare la città libera dalle auto fino alle 14.

Lo ha detto in questi termini il presidente della Neapolis Marathon Maurizio Marino, nel corso della conferenza stampa di presentazione nella sala giunta di Palazzo San Giacomo: “Alle 8 in punto ci sarà una sirena, annuncerà due minuti di silenzio. Come a Hiroshima, dove il 6 agosto si ricorda ogni anno l’esplosione di una bomba atomica. A Napoli non è scomparso solo un ragazzo, o un artista. È scoppiata una bomba atomica e ci dovrà essere un prima e un dopo Giogiò: la città deve riflettere su questo, lo faremo con gli atleti e con tutti i presenti in quel momento”.

Da venerdì pomeriggio a domenica, dunque, torna l’atletica in strada a Napoli. Al sabato sono in programma due passeggiate: la Magic Walk di 4 chilometri e la Fast Walk di 8. Domenica poi la vera maratona e una non competitiva di 12 km.

