Mancini perde all’esordio con l’Arabia Saudita: 1-3 dal Costa Rica nello stadio deserto di Newcastle

Comincia male dal punto di vista calcistica l’avventura dell’ex ct della Nazionale. Sconfitta in amichevole. Spalti vuoti

Comincia con una sconfitta l’avventura di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale dell’Arabia Saudita. Sono stati sconfitti 3-1 dal Costa Rica nell’amichevole giocata allo stadio del Newcastle, stadio che è rimasto praticamente vuoto. Non c’era nessuno sugli spalti: un po’ perché lo spettacolo non è stato ritenuto all’altezza, un po’ (tanto) perché tra i tifosi del Newcastle sta crescendo la protesta nei confronti del regime saudita nonostante siano proprietari della squadra che oggi milita in Champions League.

Il Costa Rica è andato in vantaggio nel primo tempo con gol di Calvo e Ugalde. Al 68esimo il gol saudita di Al-Boleahi. Al minuto 89 il terzo gol dei centramericani con Leal.

ilnapolista © riproduzione riservata