Macedonia-Italia, alla fine battibecco Spalletti-Milevski per un pallone non restituito

Il tecnico dell’Italia si è visto rinfacciare a fine gara dal tecnico macedone un pallone non restituito dall’Italia

Non è andata come sperato la prima uscita di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia, fermata a Skopje dalla Macedonia del Nord: un risultato che complica il piano della qualificazione ad Euro 2024. Nulla è perduto ovviamente, come ha detto lo stesso tecnico sorridente a fine partita, ma diventa fondamentale la vittoria contro l’Ucraina martedì.

Al termine della gara è andato in scena un duro faccia a faccia tra Luciano Spalletti e Milevski, commissario tecnico della Macedonia del Nord. Al fischio finale dell’arbitro, il ct azzurro si è avvicinato come di consueto per salutare il collega macedone, ma quest’ultimo si è lasciato andare ad un gesto di nervosismo indicando una zona del campo.

Il tecnico della Nazionale macedone dalle espressioni facciali sembrava rimproverare Spalletti, riferendosi probabilmente ad un’azione in cui gli azzurri non avevano restituito il pallone agli avversari, ponendo in evidenza un comportamento ritenuto non corretto.

