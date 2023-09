Luis Alberto: «Con arbitri così non si può giocare, serve più personalità»

A Dazn: «Ti ammazzano il lavoro di una settimana, e lo dico oggi che abbiamo vinto. Non si può buttare tutto per una persona»

Nel post partita di Napoli-Lazio, ai microfoni di Dazn il centrocampista della Lazio, Luis Alberto.

«E’ stata una partita di sacrificio per tutti, la prima partita è stata un disastro, non eravamo la Lazio, la seconda così così, avevo visto la Lazio che voglio, oggi lo abbiamo dimostrato davanti alla squadra che l’anno scorso è stata la più forte del campionato, sono contento per tutti i compagni e la Lazio, hanno detto cose non giuste della Lazio questa settimana e abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte quando vogliamo»

«Il gol? Il 50% è merito di Felipe Anderson che mi ha dato una palla meravigliosa, dovevo andare solo in porta»

«Questa settimana non è stato facile per noi, questa partita è fenomenale, andiamo alla sosta più liberi, poi arriva la Juve, la Champions»

«Kamada ha fatto un gol della madonna la squadra ha fatto una partita magnifica per vincere al Maradona, ma con questi arbitri così non si può giocare, devono venire arbitri con personalità sennò ti ammazzano il lavoro della settimana, e lo dico oggi che abbiamo vinto. Oggi fischiano così, lavori una settimana e non puoi buttare tutto per una persona»

