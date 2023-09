L’agente di Kvara: «Siamo contenti del contratto, poi se il Napoli vuole rinnovare ci siamo»

A Calcionapoli24: «Sono io l’unica persona che parla del contratto di Kvara. A Napoli ci sentiamo a casa, non abbiamo mai pensato di cambiare».

L’agente di Kvara, Mamuka Jugeli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24, nel corso di CalcioNapoli24Live. Jugeli ha parlato del rinnovo di Kvara con il Napoli, del rapporto con il club di De Laurentiis e degli obiettivi futuri del georgiano.

Innanzitutto, l’agente di Kvara ha commentato il comunicato emesso ieri dal Napoli, con cui ha ufficialmente aperto il “caso Kvara”

«Il comunicato del Napoli e le notizie sul rinnovo? Io sono l’unica persona che parla del contratto di Kvaratskhelia. Solo io. Kvara gioca nel Napoli da poco più di un anno e abbiamo un rapporto fantastico con la

dirigenza del Napoli, e possiamo dire solo cose buone di loro. Io parlo con tutta la responsabilità del mio ruolo, in nome di Kvaratskhelia. A Napoli ci sentiamo a casa. Ufficialmente io affermo che con Khvicha non abbiamo mai parlato di voler cambiare squadra, non c’è mai stata questa situazione. Non c’è alcuna discussione sul rinnovo del contratto da parte nostra o da parte della società. Siamo contenti del contratto che abbiamo col Napoli e l’obiettivo di Kvara è quello di confermare lo scudetto vinto lo scorso anno e fare un buon percorso in Champions League».

Jugeli parla anche del rapporto con il Napoli.

«Il rapporto con la società? Io ho un rapporto fantastico con la dirigenza del Napoli. De Laurentiis è una persona fantastica ed ha fatto di tutto affinché Khvicha giocasse in un calcio di alto livello. Ho un rapporto buono anche con il figlio di De Laurentiis. Ho un buon rapporto con Maurizio Micheli. Non c’è mai stata una situazione a Napoli che ha ci ha visti scontenti, mai. La moglie di Kvara vive a Napoli. Io e il suo papà siamo amici dall’infanzia: facciamo parte di un’unica famiglia. E siamo tutti contenti del presidente del Napoli e dei napoletani. De Laurentiis e il suo staff vede quello che Kvara ha fatto per il Napoli, lo riconoscono. Voglio ringraziare il presidente per tutto quello che ha fatto per noi, ringraziare Maurizio Micheli per la fiducia che hanno avuto in Kvara. Lui li ha ripagati dimostrando di essere uno dei più bravi calciatori in ambito europeo. Non esiste alcuna situazione per cui Kvara sia scontento del contratto. Assolutamente no, anzi Kvara è contentissimo di stare al Napoli, contento dei tifosi napoletani. Sta in un club fortissimo. Di Lorenzo, il capitano, è una persona interessante. E Kvara si sente a Napoli come a casa. Vuole ringraziare tutti i giocatori del Napoli che lo hanno accolto con calore e con amicizia, facendolo sentire a casa, a Napoli. Io posso dirlo ufficialmente: non so cosa scrivono i media, non mi interessa».

Jugeli prosegue:

«Non abbiamo discusso del rinnovo di Kvara, nè lo ha fatto il club. Conosciamo De Laurentiis come una persona che ha fatto molte cose per noi. Se il presidente ritiene opportuno rinnovare il contratto noi siamo pronti alla trattativa ma francamente non siamo scontenti dell’attuale situazione, nemmeno il club. Certo, ci incontriamo col club in via amichevole. Siamo contenti di tutto. Ancora una volta voglio ringraziare la dirigenza del Napoli e il presidente perché hanno avuto fiducia in Kvara. Ringrazio il popolo napoletano per il calore col quale ci ha accolto a Napoli. Quando siamo a Napoli ci sentiamo a casa. Kvara giocherà un calcio di alto livello, questo possiamo dire per certo».

Ancora sul rinnovo di Kvara:

«Rinnovo? Ancora una volta dico: io ringrazio il club. Il presidente non ha mai rifiutato niente, ha mantenuto tutto quello che ha promesso. Non c’è alcun problema tra noi e la società, alcuna difficoltà. Se la società vuole fare qualcosa noi siamo pronti. Io voglio bene tanto al popolo napoletano, sono tifoso del Napoli in maniera. Il capitano è formidabile. Anche io sono stato calciatore ma questa atmosfera che c’è al Napoli è qualcosa che non vedi spesso. Noi non vogliamo cambiare niente. Non abbiamo nessun problema a Napoli: c’è una stima reciproca con la dirigenza. Kvara farà di tutto per rendere felice il popolo napoletano. La moglie abita e studia a Napoli, lo voglio sottolineare: questo vuole dire tutto perché noi non vogliamo cambiare niente».

Jugeli ha anche commentato la nomination di Kvara per il Pallone d’Oro maschile 2023.

«Il pallone d’oro? Kvara tra i primi trenta calciatori del Pallone d’Oro è un grande risultato. Ma non è solo merito suo ma di tutta la squadra, di tutto il Napoli. Nel futuro sono sicuro che diventerà il numero uno per il Pallone d’Oro. Il calcio è un gioco collettivo e Kvara non avrebbe mai avuto questo successo se non avesse giocato nel Napoli. Giocando nel Napoli non può non essere a questo livello. Ringrazio chi ha avuto fiducia in lui e gli ha dato anche un buon contratto. Faremo di meglio per il Napoli e per la dirigenza da qui in futuro. Per noi Napoli è la seconda casa».

Jugeli parla delle condizioni fisiche di Kvara.

«Come sta fisicamente? In questo momento si sente molto bene e non dico questo solo perchè è il mio calciatore.

Avete visto stesso voi l’assist che ha fatto nella prima partita da subentrato. Dopo questa sosta nazionali speriamo

possa fare ancora meglio. Domani giochiamo contro la Spagna: è un match importante e poi tutti i georgiani aspettano questa partita contro il Real Madrid del Napoli».

Sulle voci di mercato relative all’interesse del Real Madrid:

«Il Real Madrid ha chiesto Kvaratskhelia? Non consideriamo questa cosa. Dico ancora una volta: noi non

consideriamo l’ipotesi di lasciare Napoli. Un domani quando Kvara sarà pronto per giocare nel Real o nel Barcellona, sarà una questione che verrà valutata in futuro. Quando nella squadra ci sono giocatori come Osimhen, Di Lorenzo, Zielinski, è una squadra forte e pertanto non consideriamo l’ipotesi di lasciare il Napoli. In questa partita tra Napoli e Real Madrid non credo che gli spagnoli partano avvantaggiati: i giocatori forti stanno anche nel Napoli. Spero che il Napoli possa vincere questo confronto col Real Madrid».

Infine, Jugeli si è soffermato su Rudi Garcia e su Spalletti:

«Nuovo allenatore? Ho conosciuto Spalletti molto bene anche in Russia: è un grande allentore, una grande

persona. Posso solo parlare bene di Spalletti. Mentre Garcia l’ho incontrato e tutti sanno che è un tecnico forte, una

grande persona. Se lui è il mister del Napoli vuol dire che la società ha scelto il meglio: in futuro vediamo i risultati. Noi non discutiamo il nuovo allenatore del Napoli, non è nel nostro stile. Io sarò felicissimo se Garcia vincerà anche lui lo scudetto».

CalcioNapoli24 intervista anche il padre di Kvara, Badri Kvaratskhelia. Queste le sue dichiarazioni.

«Voglio ribadire che la mia famiglia non ha alcun problema con lo stipendio di Khvicha. E’ un argomento che non abbiamo mai toccato perchè prima viene il calcio e poi i soldi. Sono contento che sia arrivato il tricolore e la mia famiglia è felicissima che mio figlio giochi in questo club. Voglio ringraziare la dirigenza del Napoli per l’occasione che ha dato a mio figlio di giocare in Serie A e sono felice che Khvicha stia dando un gran contributo al progetto azzurro».

